头秃！天热了，BB不爱喝奶咋办

立夏已过，天气愈发炎热了。很多妈妈向育姐求助：“天气变热后，宝宝的胃口变差了，吃奶量少了很多，怎么办才好？”别捉急，今天育姐给大家奉上宝宝的夏季喂养攻略，赶紧来看看。

宝宝夏天喝奶量减少的原因

通常而言，宝宝夏天喝奶量下降通常有以下几个原因：

1.免疫力下降

研究表明，夏天是宝宝免疫力相对较差的季节，这对宝宝的食欲也会产生影响。

2.饮食影响

夏季是水果大量上市的季节，妈妈们常常会给宝宝吃葡萄、西瓜等含糖量较高的水果。这些水果吃多了，除了会增加饱腹感外，还会对宝宝的喝奶量产生一定的不利影响。

3.肠胃蠕动变慢

天气变热后，宝宝的肠胃蠕动速度也会受到影响。食物在肠道里停留时间变长，会使宝宝出现腹胀、食欲不振、便秘或腹泻等症状，甚至有可能出现厌食、挑食等情况。

4.喝水过多

气温高出汗多，人体需要及时补充水分。宝宝喝水量变多，喝奶量自然就会减少。另外，喝水量增加会冲淡胃液，导致消化液分泌量下降，降低消化功能，影响食欲。

5.缺锌

夏天气温较高，宝宝出汗变多，导致体内锌元素大量流失。宝宝缺锌会影响味觉敏感性，进而导致食欲不振，喝奶量变少。

6.心理因素

炎热的天气会使神经中枢处于紧张状态，大人的心情也会变差，更别说是小宝宝了。天气炎热导致身体不舒服时，宝宝会通过厌奶或哭泣表达，从而导致喝奶量减少。

另外，育姐也要提醒大家，4-6个月的宝宝有可能会进入“生理性厌奶期”，一般情况下一个月就会恢复正常，无需担心。如果宝宝吃得少，睡不香、精神状态差，有可能是“病理性厌奶”，大家要及时带宝宝去医院就诊。

提高宝宝喝奶量的正确方法

宝宝夏天喝奶量变少，但睡得好，精神状态佳，大家可以用以下方法提高他的喝奶量：

1.少吃多餐

宝宝一次不能把奶喝完，大家可以多次哺喂，让他尽可能多喝奶。

2.喝点葡萄糖水

葡萄糖不但具有增进食欲，加快新陈代谢的功效，还能给身体提供能量，让宝宝更有精神。宝宝喝奶量变少时，大家可以适当给他喂点葡萄糖水。

3.及时补充营养素

宝宝缺少维生素和微量元素时，会对正常饮食带来不利影响。大家要注重给宝宝补充营养元素，保证每天的维生素和矿物质的摄入量。

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