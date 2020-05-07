产后恢复如何？看这4方面就知道了

产后身体恢复怎样关系着女性今后的健康，那么，大家怎么才能知道自己身体恢复好不好呢？通过这些指标就可以看出来，一起来了解一下。

四个指标了解产后身体恢复情况

1.伤口愈合

无论是顺产还是剖腹产，都会有伤口。剖腹产的伤口比较大，愈合需要比较长的时间。产后的那几天，大家会感觉到伤口的疼痛。顺产的妈妈很多会接受会阴侧切，虽然伤口不大，但伤口在阴部，如果没有做好清洁护理工作，会影响伤口的愈合。如果伤口愈合好了，说明妈妈身体恢复的还不错，之后可以自由行动了。

2.恶露排净

生完孩子后，私处都会有恶露排出。一开始量很大，慢慢地会减少直至排净。通常，恶露排净需要2—4周。如果妈妈休养的好，身体恢复还可以，恶露就会在这段时间排净。如果恶露不尽或散发臭味，可能是得了某种疾病引起，要及时去医院检查，以免耽误病情。

3.精神好

这一点也很重要。分娩消耗了妈妈大量的体力，需要休息一段时间才能让体力得到完全恢复。在此之前，妈妈精神状态往往不大好，看上去很虚弱。即便剖腹产妈妈分娩时体力消耗少，但因为挨刀子可能会比顺产还要虚弱，甚至暂时下不了床。

4.身材恢复

因为怀孕，妈妈的身材多少会有些走样。产后长在身上的肉也不会一下子就消失，特别是腰腹部。等体会恢复了，配合适当的锻炼，不仅有助于产后恢复，还能让身材及早恢复孕前的样子。而且如果妈妈有心思有精力去恢复身材，说明身体恢复的不错哦~

对照上面几点，大家就能知道自己身体恢复如何啦~希望大家要做好各种护理，补充足够的营养，合理运动，这样身体才能恢复到最佳。在身体还很虚弱时，千万不要急于恢复身材，否则将会对身体造成伤害，不利于身体健康。

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