疫情期间，多吃点南瓜吧！能增强抵抗力~

南瓜属于葫芦科，虽然通常被视为一种蔬菜，但科学上说它是一种水果，因为它含有种子。也就是说，它在营养上更像蔬菜而不是水果。除了美味之外，南瓜还有营养价值，而且对健康有很多好处，因此可以给孩子多吃点哦~

营养丰富，特别富含维生素A

南瓜有令人印象深刻的营养成分。含有少量的镁、磷、锌、叶酸和几种维生素B。

除了富含维生素和矿物质外，南瓜的卡路里含量也相对较低，因为它含有94%的水分。它还含有很高的β-胡萝卜素，一种让你身体转化为维生素A的类胡萝卜素。

可能会降低患慢性病的风险

自由基是人体代谢过程中产生的分子。虽然非常不稳定，但它们具有一定的作用，如破坏有害细菌。然而，体内过多的自由基会产生一种称为氧化应激的状态，这种状态与慢性疾病有关，包括心脏病和癌症。南瓜含有抗氧化剂，如α-胡萝卜素、β-胡萝卜素和β隐黄素。它们能中和自由基，阻止它们破坏细胞。

含有能增强免疫力的维生素

南瓜富含能增强免疫系统的营养物质。首先，它富含β-胡萝卜素，你的身体会将其转化为维生素A。研究表明，维生素A可以增强免疫系统，帮助抵抗感染。相反，维生素A缺乏的人免疫系统较弱。南瓜中的维生素C含量也很高，这表明它可以增加白细胞的产生，帮助免疫细胞更有效地工作，使伤口愈合更快。除了上述两种维生素外，南瓜也是维生素E、铁和叶酸的良好来源——所有这些都被证明有助于免疫系统。

维生素A、叶黄素和玉米黄质可以保护视力

视力随着年龄的增长而减少是很常见的。幸运的是，摄入适当的营养可以降低失明的风险。南瓜含有丰富的营养素，这些营养素与随着身体年龄的增长而产生的强烈视力有关。例如，它的β-胡萝卜素含量为身体提供了必要的维生素A。研究表明，维生素A缺乏是导致失明的一个非常常见的原因。

营养密度和低热量可促进减肥

南瓜被认为是营养丰富的食物。这意味着它的卡路里含量非常低，尽管它富含营养物质。事实上，南瓜每杯热量低于50卡（245克），含有94%的水（2）。简单地说，南瓜是一种有益于减肥的食物，因为你可以比其他碳水化合物来源（如大米和土豆）消耗更多的南瓜，但摄入的卡路里仍然更少。另外，南瓜是一种很好的纤维来源，可以帮助抑制食欲。

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