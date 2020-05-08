还穿这4种内裤？当心妇科病找上门

生活中，一些女性旁友因为忽视穿着内裤方面的健康问题，正遭受妇科疾病的困扰。今天我们就来提醒大家，以下这几种不合格内裤快换掉！

内裤关系着女性私处健康

小内内每天和女性旁友们的私处亲密接触。而女性私处健康影响咱们的生殖器官健康。如果私处不卫生，细菌趁机作乱进入阴道，可引发炎症。这种贴身内衣当然要选好。

这四种内裤不宜选择

1.颜色深

很多女性不太在意内裤的颜色，甚至将深色内裤作为首选。但最好还是选择颜色浅的内裤，因为这样方便观察白带的情况。要知道，白带是女性私处健康的晴雨表。只有认真观察白带情况才能清楚自己的私处是否健康，是否患有妇科疾病。当发现白带异常时，应及时去医院检查。

2.偏紧

有些女性旁友为了穿牛仔裤、包臀裙好看，习惯选择无痕边设计加精致的材质制作的偏紧内裤。这么一来，内裤直接接触到阴道口与尿道口，而这些地方离肛门也很近，细菌一旦侵袭，可引发阴道炎等妇科炎症、尿道炎。

3.化纤材质

相比纯棉材质的内裤，化纤材质的内裤透气性差，吸汗性也不好。长时间穿着这类内裤，容易导致私处不透气，滋生细菌，诱发妇科病。因此，女性旁友最好选择纯棉的内裤。

4.丁字裤

很多欧美女性喜欢穿这种内裤，但真的不难受吗？可能造成最直接的伤害就是导致私处皮肤过敏、皮肤充血、肛门痔疮等。再来，内裤和私处直接接触，就像上述那样可诱发阴道炎，还容易导致各种不适，比如外阴瘙痒、外阴疼痛，而这些也意味着妇科病的到来。

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