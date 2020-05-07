辣眼睛！ 罗志祥与妈妈这些无下限的“亲密照”，才是乱搞男女关系的元凶

最近这段时间，娱乐圈最大的瓜就是罗志祥了。

白天极限挑战，晚上挑战极限。

真是没想到，41岁的罗志祥居然因为“极品渣男”的人设，又大火了一次！

本以为前女友周扬青微博爆出的分手事件，也不过是娱乐圈的一个桃色新闻而已。没想到，此新闻炸出了一堆“好事者”。

不管是蝴蝶姐姐主动道歉，还是吴宗宪和田馥甄帮腔罗志祥，网友们好像都不买账。看来，人设崩塌的罗志祥，今后或许再无翻身的可能了。

一个长不大的儿子，后面都有一个拎不清的妈

从周扬青的微博中，我们可以发现罗志祥不仅情史丰富，而且没有丝毫责任心。在乱搞男女关系时，完全不顾女友和九年的感情……

罗志祥何以走到今天

这，看起来貌似只是娱乐圈的一桩丑闻，过几天便会被新的热点所淹没。

其实不然，罗志祥的事情发酵至今，至少可以折射出一个人的三观和他的家庭教育。而罗志祥身败名裂的背后，正是和母亲林香兰的教育分不开。

熟悉罗志祥的人都知道，由于父亲去世的比较早，所以他和妈妈的感情特别好。只是有时候，这对母子俩的相处方式，真的超乎普通人的理解范畴！

比如，在公开场合，能随时随地来一张嘴对嘴亲吻照。就连无比亲密的“舌吻”，也是经常上演。

有时候，罗志祥结束工作回到家，妈妈居然可以衣着暴露的趴在儿子的怀里。然后被儿子调侃：这样真的合适吗？

说实话，30多岁的大男人和50多岁的老妈妈，这样真的有点不太合适，而且简直是辣眼睛唉…..

就算给妈妈写的歌，也是画风稀奇古怪。尤其是歌词部分，尺度更是让人大跌眼镜。

除此之外，罗志祥还在演唱会上当着粉丝大秀电臀舞，并拿自己和妈妈开“荤段子玩笑”。称“我妈妈都受不了，我妈妈说你爸有你今天的一半就好了，我就要生两个。”

这种挺下身的动作，真的是非常非常不雅。然而他的妈妈并没有感觉难为情，看起来很享受。

这难道不是畸形的母子关系？

难怪网友说，罗志祥私生活如此混乱，是受妈妈的影响。三观不正的父母，真是教不出品行高尚的孩子。公开场合都能如此，私底下真是不敢想象啊！或许正因为如此，网友也送给罗志祥一个极其不堪的绰号。

都说“男大避母，女大避父”。而罗志祥和妈妈毫不避嫌的相处模式，已经超越了正常界限，也彻底颠覆了网友的三观。

要知道，妈妈不只是一个家庭的定海神针，也是孩子生活中的指明灯。越界的母爱不仅会影响孩子的性别意识，还会产生恋母情结，影响孩子今后的两性关系。

更为可怕的是，孩子在越界的亲情中，因为淡化了性别意识，更会不懂得尊重女性，肆意妄为。

亲子关系，最怕的就是没有界限感。

这么看来，罗志祥的私生活混乱，或许在他早年与母亲过于亲密的举动之中，就藏下了端倪。毕竟在普通人之中，哪个大男人会在大庭广众之下，和自己的母亲接吻，飙黄腔…

尊重“亲密界限”，给孩子真正的爱

俞敏洪曾说：“家庭教育的灵魂，就是人品教育。”

想要让孩子养成良好的人格和三观，首先要建立和谐健康的亲子关系。那么，家长该如何避免越界情况的发生呢？

1.要建立一定界限

随着孩子年龄的增加，父女、母子之间要减少身体接触。即便是亲生父母，也要懂得男女授受不亲的道理。

3岁以后，爸爸要退出女儿的卫生间，妈妈要退出儿子的卫生间。

在孩子有性别意识（3-4岁）的时候，应该及早分床睡。

即使是表达爱意，也尽量亲吻孩子的脸颊或额头。

2.建立隐私意识

孩子对身体的隐私，还没有那么强烈。无论是男孩女孩，家长都应该从小教育他们树立健康的性别意识。

建议通过绘本或者动画等形式，严肃认真地告诉孩子，哪些隐私部位是不能被别人看到或碰触的。如果隐私部位被人触碰，要及时告诉爸妈。

3.给孩子留出成长空间

美国心理学家斯考特·派克曾说：懂得分离的爱才是“真爱”。可现实中，很多家长的分离焦虑症反而比孩子更厉害。

在孩子的成长过程中，父母必须学会主动和孩子分离，学会适当地放手，才有助于孩子人格的成长。

写在最后：

这次罗志祥事件，真的给很多妈妈都带来了一个当头棒喝。

建议生女儿的妈妈，一定要教会孩子学会如何自我保护。生儿子的妈妈，也要教会儿子如何关爱和尊重女生。

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