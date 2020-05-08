大战妊娠纹！妊娠油到底有没有用？

说到怀孕人士的标配，妊娠油必不可少，毕竟相比于孕期增长的体重，妊娠纹更可怕，要知道只要妊娠纹爬在身上，就很难祛除哇……不过，这个防妊娠纹油真的管用吗？今天我们就来研究研究：

♥ 防妊娠纹油的主要成分

市场上出售的防妊娠纹油的主要成分有以下几种：

1.维A酸

临床试验表明，维A酸能够预防青少年时期长出的紫纹，而紫纹的生成原理和妊娠纹很相似。但我国是禁止在化妆品中使用维A酸的，而且维A酸有可能导致胎儿畸形，所以千万买这类产品。

2.积雪苔霜、硅酮制剂和弹力蛋白原制剂

含有这些成分的产品不多见，但临床实验表明，这三种成分的确可以预防妊娠纹，而且对孕期皮肤瘙痒有一定疗效。

3.橄榄油、棕榈油和可可脂

市场上主流的防妊娠纹油大多含有这三种成分，但相关研究已经证实，这三种成分并不能起到预防妊娠纹的作用哦！

可见，不要对这些妊娠油抱有太大的希望，妊娠纹张部长更多的是受到遗传、体质的影响，涂抹妊娠油基本上就是个心理安慰。如果你真的想预防妊娠纹，倒不如试试下面几个方法：

♥ 怎样预防妊娠纹

1.托腹带

当准妈妈们的肚子已经开始变得明显的时候，就需要带上托腹带了。托腹带可以有效减轻由怀孕引起的皮肤拉伸，既可以预防妊娠纹的产生还能缓解准妈妈们的腰痛。可是有一点需要注意，孕期的最后一个月不能再使用托腹带了，避免影响宝宝入盆。

2.柔韧性

对于一些在准备怀孕的准妈妈来说，最好提前半年锻炼一下自己腰部的柔韧性。像下腰这样拉伸腹部皮肤的舞蹈动作可以多多练习，这样在怀孕的时候肚子上的皮肤才不容易长妊娠纹。

3.保湿

怀孕前要注意皮肤的保湿，特别是腹部、胸部、腿部、臀部等容易长妊娠纹的地方要勤摸润肤产品。

4.猫伸展式瑜伽

这个动作不仅可以拉伸腹部肌肉，还能有效锻炼到盆骨。很多孕妇在怀孕后期，盆骨会松弛、耻骨分离，这样不仅行动不便，准妈妈们更是会遭受痛苦。这个动作就能有效缓解这种情况。

5.体重增长

怀孕时也需要严格的把控体重，要保证自己的体重匀速增长，10-15kg是最合适孕期增长体重。

♥ 赶跑妊娠纹，这几件事你一定要做

其实，有了妊娠纹也不可怕，只要做对这几件事，还是可以把妊娠纹赶跑的哦~

1. 热敷按摩法

妈妈每天可以用热毛巾在有妊娠纹的地方热敷几分钟，接着再涂抹一些祛除妊娠纹的产品，然后进行按摩，直到皮肤完全吸收为止。只要坚持，就一定有效果。

按摩的主要目的是促进血液循环，防止身体出现水肿。大家要注意按摩方法和力度，如果不适当可能会起到反效果，让妊娠纹增加。

2. 食疗法

食物不仅可以满足口腹之欲，还能祛除妊娠纹哦~这里就给大家介绍几种：

* 番茄：番茄含有大量茄红素，这种物质的抗氧化能力非常强，是维生素C的20倍，对缓解和淡化妊娠纹有奇效。番茄除了能祛除妊娠纹，还能保养皮肤，大家可以榨汁喝。

* 猕猴桃：猕猴桃不但营养价值很高，还能有效祛除妊娠纹。猕猴桃含有大量维生素，妈妈除了直接食用外，还可以用猕猴桃涂抹在有妊娠纹的地方，这样双管齐下，祛除妊娠纹的效果会非常显著。

3. 适度运动

比如做家务、瑜伽等。这些运动对妈妈身心有益，还有利于皮肤弹性的恢复，对妊娠纹的祛除帮助极大。提醒大家，在运动时要注意安全，慢慢来，如果身体不适最好立刻停止并休息。

4. 医学美容

雷射微磨皮技术可以使疤痕组织得到改善进而祛除妊娠纹，脉冲光能让妊娠纹的纹路消退加快等。大家可以根据自己情况，去正规医院进行医学美容

如果真想寻求心理安慰，也不一定非要买昂贵的妊娠油、身体乳、保湿霜都可以用，真不用太纠结~

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