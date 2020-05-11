有了宝宝后，hold不住购物欲怎么办？

你有没有这样的体验？自从当了妈，“买买买”的欲望就升级了。小到宝宝湿巾大到宝宝衣服，我几乎每个月都在血拼……而万恶的tb每天还“猜我喜欢”，这完全停不下来的节奏哇~~~

结果咧，各种鸡肋。比如衣服吧，当时买觉着好看，结果我家娃长得太胖，等到她能穿的时候，发现这种款式根本不适合她，娃娃裙秒变紧身裙，瞬间心碎。

哎，我也是白花了好多银子。然而奶娃漫漫，对于咱们这些工薪家庭来说，钱还是得理性着花的，是不是？

于是乎，我好好做了功课，在这里也给大家分享一些小技巧，一起来合理控制购物欲吧~

♥ 哪些钱该花哪些钱不该花

宝宝衣物、玩具

做妈的，总想给孩子最好的，最大的心愿就是宝宝健康成长。宝宝长得很快，真的没必要买太多衣服，因为穿不了多久就没法穿了，宝妈可一定要“手下留情”别买太多，不然纯属浪费。宝宝的衣服舒适就好，建议选择宽松、柔软的棉质衣服，太潮的衣服宝宝穿着反而不舒服。

而玩具呢，宝宝往往最喜欢1、2个，玩也只是玩一会儿。手工不错的宝妈，不妨自己动手做，宝宝会很喜欢。如果你能对陪宝宝一起做游戏就更好了，比买玩具更讨他的欢心。

宝妈衣物

潮流总是一波又一波袭来，若是你一直追，那么很多衣服很快过季即不好穿了。与其这样，宝妈不如买一些高档、简洁的经典款，不过时而且很有档次，比如白衬衫、小黑裙等，每次换季时再搭一些潮流样式作为点缀就好了。

家居用品

这也是很多宝妈花了不少银子的地方。但是，不知道大家有没有发现很多产品功能是重叠的？现在的家居用品种类多样，功能很细，但不少我们有时用不上。所以，买之前要考虑清楚哟~

♥ 理性消费，识破商家陷阱

1.别被商家忽悠了

为了能推销出商品，商家们可谓是花了很多心思，时不时会推出一个新理念。同样一种奶粉，商家今天宣传说可以保护宝宝肠胃功能，过几天宣传说有助于宝宝大脑发育；同样一种纸尿裤，商家今天打广告说吸收好不渗漏，明天的广告片里则换一种说法推出全新芯体。这不就是专门为妈妈们设计好的嘛……

2.不贪图小利

有的妈妈去购物，原本不是很想买，但看到商家有打折了，就控制不住了，把很多鸡肋产品买回了家。其实，你想想看，“满300-30”“满99-10”这种折扣真的没什么意思~

3.考虑实用性

不少母婴产品，名字听上去十分高大上，但一点也不实用，就比如吸鼻器、湿巾加热器、学步车等等，这些东西真真用不到。

现在，各位宝妈们是不是受到不少启发？让我们养成好习惯，让钱花得更值吧。

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