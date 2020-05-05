总是便秘很痛苦？试试橄榄油吧~

相较于常规食用油，橄榄油往往更加健康，因为它可以降低胆固醇、帮助平衡血糖水平，甚至还可以缓解大人小孩的便秘问题。而且相较于泻药，橄榄油通便作用一般是温和的。

导致便秘的原因是什么？

原因可以是简单的，比如不良的饮食；良性的便秘原因包括低纤维饮食、水分不足和缺乏定期锻炼；镇静剂和降低血压的药物也可能导致便秘。潜在的健康状况也会导致便秘，比如帕金森氏症和多发性硬化症都将便秘列为健康并发症。

在许多情况下，严重的便秘与消化道的问题有关，例如，肛裂或结肠变窄会导致便秘；神经方面的问题，特别是影响结肠和直肠周围的神经问题，也可能导致便秘。

如何使用橄榄油治疗便秘

你可以在大多数杂货店买到橄榄油，目前特级初榨橄榄油被认为是最纯的，因为它不需要经过很多加热和化学处理。此外橄榄油不是一种药物，所以它作为泻药的使用并没有一个标准的建议。

这种油也可以用作沙拉酱或烹饪的原料，如果便秘是一个常见的问题，你可以开始在沙拉、煮熟的蔬菜或鸡蛋上淋上，从而改善你的便秘问题。

橄榄油有副作用吗？

小剂量的橄榄油对大多数人来说，都是不错的选择；因为它可能具有天然的泻药性质，所以大量食用橄榄油可能导致腹泻。另外小份的橄榄油含有大量的卡路里，例如，一汤匙的热量接近120卡路里；如果你有糖尿病，你应该在使用橄榄油之前和医生谈谈。

如何预防便秘问题？

在日常饮食中添加更多的水果和绿叶蔬菜；每天至少有八杯水来防止脱水；限制含糖饮料的数量，因为它们含有高热量，会导致体重增加，而肥胖或超重会增加便秘的风险；有规律的锻炼，即使只是每天快步走，也可以帮助改善整体消化健康，帮助防止便秘。

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