食品中的农药残留，到底有多可怕？

在生产过程中，农药主要用于减少杂草、啮齿动物、昆虫和细菌对作物的伤害，以便增加水果、蔬菜和其他作物的产量。而本文重点介绍农药残留，以及残留物是否会影响健康，各位妈妈可要认真做笔记哦~

什么是农药？

从广义上讲，农药是用来控制可能侵入或破坏作物的化学品：

1.杀虫剂：减少昆虫及其卵生长导致的破坏和污染。

2.除草剂：减少杂草，可提高作物产量。

3.杀鼠剂：控制害虫和啮齿动物对作物的破坏和污染。

4.杀菌剂：保护收获的作物和种子免受真菌的伤害。

理想的农药会破坏其目标害虫，而不会对人类，非目标植物，动物和环境造成任何不利影响，目前大部分常用农药都很接近这个理想标准。然而它们并不完美，农药的使用还是会影响到健康和环境。

高农药暴露对健康的影响

合成和有机生物杀虫剂的剂量均高于水果和蔬菜中常见的有害健康效果，比如儿童癌症，注意力缺陷多动障碍（ADHD）、孤独症就可偶人暴露于高水平的农药有关。对园艺中使用的有机农药的研究发现，鱼藤酮的使用与帕金森病有关。合成和有机生物杀虫剂则与癌症发病率增加有关。

如何降低食品中的农药残留

通过洗涤，烹饪和食品加工可以减少农产品中农药的含量。一项综述研究发现，各种烹饪和食品加工方法可以使农药含量降低了10-80％。特别是用自来水（即使没有特殊的肥皂或洗涤剂）洗涤，可以将杀虫剂水平降低60-70％。

注意事项

有大量的科学证据表明，吃大量的水果和蔬菜会带来许多健康益处，所以当家不要因为担心农药残留而拒绝食用。事实上，只要经过清洗和烹饪，大部分残留都会消失的。

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