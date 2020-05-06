错位人生28年，她仍“想拼了命去救他”！

不知道大家是否看过《错爱一生》，它讲述的故事并不复杂。主角是两位被掉包的女孩，这部剧以她们错位一生的命运为线索，讲述了由此引发出的一系列曲折故事。我们常说，艺术源自生活，不曾想《错爱一生》真的在现实生活中上演了。

晴天霹雳，养育28年的儿子竟不是自己亲生

2020年2月17号，对生活在江西九江的许女士一家来说，不是个好日子。这一天，28岁的儿子阿斌被查出换了身患肝癌。许女士和丈夫不愿放弃，辗转打听到一位国内肝病治疗的权威医生，带阿斌前去治疗。救子心切，许女士对专家表示，不必等合适的肝源，自己愿意捐肝救子。

于是这对母子被送去做各项检测，在检测中，大家发现了一个惊天事实。阿斌是AB型血，而许女士和丈夫都是A型血，A型血的父母怎么可能诞生出AB型血的孩子呢？难以相信的许女士回到九江后，又重新进行了检测，与上次结果并无二致。3月26号，许女士和丈夫拿到了亲子鉴定报告，上面清楚写道，许女士和丈夫不是阿斌的生物学父母。而此时，为了不加重阿斌的病情，他还尚不知道，养育了自己28年的父母竟然不是自己的亲生父母。

母子相认，时隔28年一家人终得团圆

虽然事实令人难以接受，但既然发生了，就要学会面对。在经历过初期的震惊之后，许女士开始回忆这件事到底是怎么发生的。她是在开封医专第二附属医院(现为河南大学淮河医院)分娩的，孩子出生后即被抱进了婴儿室，三天后出院，护士将孩子抱给许女士，谁也没想过会发生抱错孩子的情况。

于是许女士和丈夫找到了当初的医院，几经交涉，终于找到了和阿斌同期出生的9个婴儿。排除掉性别不同的6个女婴，在剩下的3个男婴中，有一名叫郭郭的可能性最高。然而当许女士赶到郭郭当初所在的村时，才发现这家人早已搬走。经过多方打听，总算得知他们现在住在河南驻马店。4月12日，在驻马店民警的帮助下，许女士和丈夫见到了郭郭。4月16日，亲子鉴定报告显示，郭郭的确是许女士和丈夫的孩子。4月21日，第三份亲子鉴定报告显示，阿斌是郭郭现父母杜女士和其丈夫的亲生儿子。

4月17日，许女士和郭郭在驻马地相认，自诞生后时隔28年，这对母子第一次相拥。

错换人生28年，两个孩子何去何从

被错换人生28年的阿斌和郭郭，如今都已长大成人。郭郭家中有一名智力缺陷的姐姐，杜女士自己也患有癌症，所幸郭郭争气，现在是一名辅警队长。而阿斌医学毕业后，自己创业，如今也已成家立业，有了自己的孩子。两个家庭都未曾亏待过孩子，给予了他们充分的爱，这一点十分令人欣慰。

在知道阿斌并非自己亲生儿子后，许女士表示，就算这样也还是想拼了命去救他。毕竟养育了28年，深厚的感情又岂是一纸报告能够割舍掉的？在阿斌患病前，许女士家境尚可，算是小康家庭，但是治病花销大，如今已经到卖房的地步了。不过不管如何，给阿斌治病始终是许女士夫妻俩第一位的，即便不是亲生儿子，许女士仍想拼了命去救他，仍然愿意“割肝救子”。

另一方面，杜女士早前为了给郭郭买房，已经花掉了积蓄，后来又不幸患癌，如今身上还有外债。即便如此，杜女士仍准备借钱给阿斌治病，希望阿斌能早点治好。

在得知自己并非亲生之后，阿斌和郭郭都表示，对于亲生父母和养育父母，自己都很有感情，都是自己的父母。阿斌表示自己会好好治病，将来挣到了钱会分成四份，一份给爸妈，一份给亲生父母，一份留给岳父母，一份给自己和老婆用。而郭郭也表示自己去尽力弥补亲生父母，儿子该做的事都会去做，有空就去九江看他们，带上自己的儿女去看望他们。

错位人生，谁该为这件事情负责

家庭环境对于一个人的成长影响很大，不同的成长环境，所造就的人当然也会有所不同。我们无法想象，如果当初没有发生抱错的事情，如今郭郭和阿斌会是怎样的人生。如今双方家庭都接受了这个事实，并真诚地互相支持，这或许是这件事中最令人动容的地方了。这也正说明了，亲人之间的纽带并非只有血缘关系，养育之情同样重要。

但是，这并不代表着他们就该放弃追责，目前正在积极沟通中。4月26号，开封市卫健委表示会督促医院做好相关责任的落实。由于时间太长，医院经历过改制，找到助产士意义不大，主要涉及赔偿问题。目前开封警方也已介入调查，但许女士表示，至今医院都没有给家属任何态度，甚至没有正面接触，这让她有些失望。不过对许女士来说，目前重要的事情是为阿斌治疗，高昂的治疗费也是她面对的最大的困境。两家人齐心协力，先治病，再追责，希望阿斌可以早日康复。

人生虽然没有重来的机会，亲情却可以跨越鸿沟。错位的是人生，不变的是亲情，愿天下家庭都能和和睦睦，也希望这件事情早日有个圆满的结局。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)