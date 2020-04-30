五一能不能带孩子粗去玩？看看专家怎么说

来了来了，它来了，五一小长假来了，相信很多人都按捺不住鸡冻的心~~

确实，一场新冠疫情把大人小孩都给憋坏了，而现阶段我国的疫情已经得到了明显控制，是时候安排起来了！不过，做父母的还是会一些担心，毕竟外出游玩还是有一定风险的，尤其是对小孩子而言，那么，到底能不能带孩子粗去玩呢？我们来看看专家都是怎么说的：

事实上，李兰娟院士早在4月15日在接受媒体采访就表示，五一小长假期间，可以适当去人员不密集的地方游玩。不过目前，国外疫情形势严峻，不建议出国游，在国内旅游是最安全的。

此外，网红张文宏教授也指出，中国总体上没有出现什么新发病例，五一期间启动一些旅游项目是完全可行的。大家出行时最好选择室外场所，人员密集时应带上口罩。外出活动时以室外旅游为主，食物最好自带，或者在宾馆房间里解决吃饭问题。请注意，不要聚会，也不要聚餐！

深受国人尊敬的钟南山院士也点头了哦，“开阔的、空气新鲜的地方……对人们的身体健康和心理都有好处。”“如果能够做到原来那一套积极的防控，保持距离，平时不参加集会等情况，我想不应该产生比较大的疫情。局部少量感染不可避免，但早发现、早隔离、早治疗就不会出现第一波那样的爆发。”

因此，大家五一期间可以带娃出游，但一定要提前查看旅游目的地的相关讯息，了解景区或景点有没有控制游客接待量。

不过，中国疾控中心研究员也提醒大家：“不建议孕妇、慢性病患者、老年人等高危人群在五一期间出游。如果有出游计划，在旅游时务必要做好防护工作。一旦出现乏力、干咳、发烧等症状应马上去医院就诊。”

既然得到了专家们的肯定，五一出游赶紧安排起来吧！敲个黑板，为了保证你和孩子的安全和健康，务必要做好以下防护措施：

1.一定要戴口罩

目前口的罩货源比较充足，已经很好买了~即使买不到N95口罩也不要紧，但最起码要让全家都戴上医用外科口罩。要知道，口罩是避免新冠肺炎的关键防护，一定要让孩子坚持佩戴。另外，要记得提醒孩子，戴口罩时不要用手去摸口罩哦~

2.佩戴一次性手套

为了防止病毒传播，疫情期间很多电梯都贴上了保鲜膜，并且经常更换，这样做就是防止电梯按钮成为传播病毒的媒介。而佩戴一次性手套也是同样的道理，避免直接接触导致感染。

对孩子而言，一次性手套太大了，那么出门时，父母就要佩戴好。只要大人做好防护，才能更好地保护孩子~另外，要提醒孩子，在公共场所不要到处乱摸。

3.随身携带免水洗消毒液

孩子很容易饿，建议最好随身携带免水洗消毒液，孩子进食前先给他的双手消毒，再吃东西更为安全。

4.就近选择旅游目的地

出远门就需要乘坐公共交通工具，而公共交通工具和场所是人员密集场所，感染风险较大。最好选择离家较近的景点，避免乘坐公共交通工具，从而降低感染风险。

5.别带宝宝去室内场所玩

疫情爆发前，很多人喜欢带孩子去室内场所游玩，因为温度适中，大人小孩都比较舒服。

但根据央视曝光的实验图来看，相比室外空旷场所，室内感染的风险要大的多。室内空气流通性较差，即使每天坚持消毒，但在人员聚集时，只要有一人感染，就会传染一大片。

6.带干粮，少去饭店就餐

上文也提到这点了，五一旅游最令人担忧的就是在什么的地方就餐，建议自带干粮，单独食用，不要去人流密集的餐厅，或者在宾馆房间里就餐。

7.避开高峰，不去人员密集场所

带娃出门，应避开高峰时段，哪里人多，就要避开哪里，这样感染风险会小很多。

附：五一小长假期间各地防疫措施

· 北京：首次实施网络实名购票。4月24日，北京市园林管理中心宣布，今年五一小长假期间，北京各个公园实施实名预约购票，游客需实名验票后方能入园游览。

· 深圳：各景区严格限流。如华侨城大峡谷园区每天只接待9000名游客，野生动物园只有天鹅湖厅对外开放。

· 安徽：所有景区实施预约游览，包括黄山等4A级景区在内。安徽省旅游厅明确要求，各个景区一定要落实预约游览。其中，黄山景区的日接待量仅为1500人。

· 上海：大部分知名景点不对外开放，包括上海海洋水族馆、上海东方明珠城市广场、上海东方明珠广播电视塔等。

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