长江水检出多种抗生素，孕妇儿童成最大受害者！

随着人们对于环境的重视，对于长江的保护也越来越用心，水质也越来越好。然而有记者调研发现，长江的水质依然存在一些问题，就比如抗生素浓度偏高，水生态系统也因此遭到破坏。然而更令人担忧的是，调查者发现长三角孕妇儿童体内检测出了多种抗生素。

据了解，在此次调查中，长三角地区，有40%的孕妇尿液中检测出了抗生素，近80%的儿童检测出了兽用抗生素，并且有很多抗生素可能严重影响人体免疫力，已经不能在临床中使用了。据了解，水中的抗生素主要来自于医院和药厂废水、水产和畜禽养殖废水以及垃圾填埋等等。

那么问题来了，抗生素对人有多大危害？

对于抗生素，我们是又爱又恨，爱的是它超强的杀菌能力，曾经在二战时期，青霉素的出现拯救了无数人；恨的是青霉素的滥用给我们的未来蒙上了一层阴影。

1.让细菌有耐药性

抗生素可以有效杀菌，治疗感染，但是细菌本身也是个很“聪明”的群体，在和抗生素对抗的过程中会不断自我进化，提高自己生存下去的可能性。所以随着抗生素使用频次变高，人体内的细菌也会不断进化，抗生素的作用也就越小。所以如果平时我们一遇到感冒咳嗽就吃抗生素，那么很可能导致细菌出现耐药性，最终遇到需要抗生素治疗的细菌时，却无药可救了。

2.影响免疫系统

细菌会在对抗过程中，逐渐进化自己，而我们人体的免疫力也是。每当我们被细菌感染的时候，我们的免疫力就像是军队一样，和细菌对抗。而在对抗过程中，免疫力就会得到锻炼并且越来越强。而如果每次还没开始打仗，就直接呼叫抗生素这个“援军”，那么我们的免疫力就得不到锻炼，这样如果某一天碰到强大的细菌时，免疫力很可能就直接土崩瓦解。

3.抗生素敌我不分

抗生素只针对细菌，对其他病原体无效，看起来似乎很智能，但事实上抗生素敌我不分，无论是好细菌还是坏细菌，统统干趴下。然而众所周知，我们人体内有很多有益菌，它们可以帮助我们保持身体健康。就拿肠道菌群来说，人体肠道中有很多益生菌，它们可以帮助对抗坏菌，保持肠道健康。而一旦摄入过多抗生素，那么肠道益生菌也会被误杀，继而可能导致过敏、湿疹、便秘等问题。

4.对肝肾健康不利

只要是药就会对身体带来一些危害，抗生素作为药物的一种，也会对人体的肝肾带来不少负担，甚至有些对还会伤害到我们的牙齿和骨骼，比如四环素牙就是因为在儿童时期，服用了四环素族抗生素导致的。所以说抗生素千万不要乱用，尤其是身体还没有发育完全的儿童来说，更是要慎重。

使用抗生素，要避免以下误区

抗生素其实是个非常好的药物，只是因为大家用错了地方，才导致一系列的负面影响。所以在生活中，爸爸妈妈们一定要远离下面这些误区：

1.抗生素当作感冒药

有不少人，一感冒发烧就习惯用抗生素，甚至去医院看病的时候，也主动要求医生开抗生素，觉得抗生素可以快速治疗感冒，更加高效方便。但事实上，抗生素并不会对疾病本身有效，只是针对了细菌。然而有些感冒是由病毒引起的，如果还用抗生素，那么不仅没有任何效果，还可能杀灭有益的菌群，让身体抵抗力下降加重病情。

2.用抗生素预防疾病

有些人喜欢用抗生素预防疾病，比如觉得自己有感冒的征兆了，就马上吃点抗生素。但是前文也提到了，抗生素的主要作用就是杀灭细菌，基本没有预防感染/疾病的作用。相反，长时间使用抗生素会让细菌产生耐药性，变得更难对付，这样反而提高了患病几率。

3.觉得越贵效果越好

抗生素都有着各自的特性，在对抗细菌的时具备的优势也不一样，一般情况下，医生会根据病人的病情、个人因素来选择适合的抗生素。举个简单的例子，红霉素是老牌抗生素，它价格便宜对军团菌和支原体感染有着更好的效果。而三代头孢菌素和碳青霉烯类的抗生素，价格更贵，但是在治疗军团菌和支原体感染方面，就比不上便宜的红霉素。

所以说，抗生素并不是越贵效果越好。此外，之所以出现新的抗生素，往往是因为细菌有了耐药性，老的抗生素没效果了，这也是滥用抗生素导致的后果。

4.一有效果就停药

在使用抗生素的时候，一定要注意用药周期，因为用药不足很可能导致效果不好。比如在生活中，有很多人用了抗生素之后发现病情减轻了就马上停药，结果残留的病菌反扑，使治疗失效，结果又要再次服药。如此反复，不仅延长了治疗周期，还给细菌提供锻炼的机会，增加它们的耐药性。

Tip：总的来说，就是不要乱用抗生素，尤其是孕妇和儿童。至于水中的抗生素残留，建议少喝生水，有条件的可以在家里装个净水器，降低危害。

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