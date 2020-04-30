这些食物会妨碍孩子长高，快拉黑！

现在正是长个黄金期，想必家长们都卯足了劲，想让孩子趁机长长个，不过你知道吗？有些食物可是会影响孩子长个的，接着往下读，把它们统统拉黑！

1.膨化食品

很多小朋友都喜爱吃膨化食品，膨化食品之所以好吃，是因为里面添加了很多添加剂。孩子长期吃含有多种添加剂的食品，会导致营养不良，影响身体正常发育。

另外，膨化食品是一种高热量食品，且含有大量反式脂肪酸，经常吃会导致身体发胖，让孩子不方便运动，而孩子缺乏运动，身高增长自然也就变得缓慢。

2.糖果

说起孩子最爱吃什么零食，相信糖果一定是榜首。不仅仅是孩子，很多大人也难抵糖果的诱惑。吃太多糖果除了会导致孩子钙元素代谢紊乱，妨碍骨骼正常发育外，还会使摄食神经受到抑制，让孩子不想吃东西。

大家都知道，孩子厌食挑食对生长发育十分不利。如果孩子不能在日常饮食中获得充足的营养，身体发育势必受到影响。因此，糖果虽好吃，也不能让孩子多吃。

3.碳酸饮料

碳酸饮料深受孩子们的喜爱，但育姐要提醒大家，碳酸饮料不但会妨碍身体对钙质的吸收，还会让孩子体内的钙质加速流失。孩子长期、大量喝碳酸饮料，会造成体内钙磷比例失调，导致身体发育缓慢，甚至出现发育不良的情况。

统计结果显示，爱喝碳酸饮料的孩子中，有六成出现了缺钙现象，直接影响身高的正常发育。另外，孩子长期喝碳酸饮料会导致肥胖、龋齿，大家一定要及时劝阻。

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