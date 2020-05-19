“妈妈臀”听过没？据说生过孩子的都有

你有听过“妈妈臀”吗？有人说，看一个女人生没生过孩子，看臀部就知道了！哎，生孩子对女性的身材真的会造成暴击，除了小肚腩上的赘肉外，还有一个更加头疼的问题在臀部上。今天我们就来说一说这“妈妈臀”。

什么是“妈妈臀”

顾名思义，也就是指妈妈生娃后臀部变宽变大，皮肤松弛，并且出现下垂现象。如果出现“妈妈臀”，即使身材还不错，但臀部松弛的样子看上去依然很显老，一点都不美腻。

“妈妈臀”的几种类型，你是哪一个？

1.海豹臀

如果骨盆移位，脊柱被迫向前拱以支撑住扭曲的骨盆，使臀部向后撅起，这样就出现了“海豹臀”。再加上若是产后没有坚持锻炼，臀部肌肉就会变得松垮，让下身线条更加难看。

应对之策：经常运动锻炼骨盆

这里给大家推荐几个比较容易操作的骨盆操，赶紧来学一学吧：

（1）浮肿消除操

经常做浮肿消除操，能够将腹部、大腿、臀部上的浮肿消除。做法是：呼气，将背部弓起，腹部向上收紧，头部下垂，保持这一姿势坚持5秒；吸气，将背部向下顶出，抬起下巴，同样坚持5秒。每天做三次，每次做半小时。

（2）骨盆外开调整操

除了可以改善产后外开的的骨盆，紧实肌肉，起到美臀的作用，还能使手部肌肉变得紧实起来。

（3）凯格尔运动

凯格尔运动也被叫做骨盆运动，何时何地都可以进行，不受场地限制，站着、躺着、坐着都可以做凯格尔运动。它不仅有助于产后盆骨恢复，改善尿失禁情况，还能锻炼盆骨肌肉弹性，缓解分娩压力，起到预防子宫脱垂的作用。

2.桶腰臀

妈妈在孕期雌激素分泌增加，产后激素水平在短期内无法恢复到孕前水平，甚至还会出现内分泌紊乱情况。再加上饮食不规律、运动变少，脂肪就会逐渐堆积，导致臀部越来越大，形成“桶腰臀”。

应对之策：药物治疗的同时配合食疗

产后内分泌紊乱，建议大家去医院做相关检查，然后在医生指导下服药治疗，对症进行处理。除此之外，大家要养成良好的饮食习惯，饮食以清淡为主，少放油少放盐，多吃富含蛋白质的食物，多吃新鲜的水果和蔬菜，做到均衡饮食。

3.河马臀

产后如果经常久坐，那么下肢血液循环不畅会导致臀部肌肉松弛，脂肪在臀部堆积。久而久之，“河马臀”也就出现咯~

应对之策：站起来多运动

如果是在公司上班，每隔1个小时就应站起来走一走，改善下肢的血液循环。日常生活中，大家要经常做有氧运动，比如爬楼梯、饭后散步、游泳等，这样有助于改善下肢血液循环不畅的问题。

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