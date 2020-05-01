培根可口，孩子吃对健康有害吗？

许多人对熏肉又爱又恨。他们喜欢这种味道和松脆的口感，但又担心加工肉类对健康有害。下面让我们来看看培根是否会造成伤害。

培根所含的脂肪高

培根中的脂肪约50%是单不饱和的，其中大部分是油酸。这和橄榄油被称赞为“有益于心脏健康”的脂肪酸是一样的。培根中剩余的脂肪是40%饱和脂肪和10%多不饱和脂肪，并伴有相当数量的胆固醇。虽然高饱和脂肪摄入可能会增加心脏病的某些危险因素，但是饱和脂肪对健康的影响可能取决于饱和脂肪的类型、饮食环境和人们的整体生活方式。

培根的营养价值

肉类往往很有营养，培根也不例外。一份100克的熟培根含有37克优质动物蛋白，维生素B1、 B2、B3、 B5、B6、B12，硒、磷，以及相当数量的矿物质铁、镁、锌和钾。

培根含盐量高

由于腌制过程中使用的是盐，所以培根的含盐量相当高。食用高盐食物会增加患胃癌的风险，过量的盐摄入也会增加盐敏感人群的血压。

加工过的肉类还含有硝酸盐和亚硝酸盐等添加剂。这些添加剂的问题在于，高温烹饪会使它们形成一种叫做亚硝胺的化合物，这种化合物是已知的致癌物。然而，抗氧化剂，如维生素C和红细胞酸现在经常用于治疗。这些有效地降低了培根的亚硝胺含量。

其他潜在危害

在烹饪肉类时，找到平衡是很重要的。烹饪不足是不健康的，但过度烹饪也是一个问题，会形成有害的化合物，如多环芳香烃和杂环胺，这与癌症有关。另一方面，一些肉类可能含有病原体，如细菌、病毒和寄生虫。因此，你需要把肉煮得刚刚好，但不要煮得太久。

对加工肉类的关注

在过去的几十年里，营养学家一直关注培根和其他加工肉类对健康的影响。许多观察性研究都将加工肉类的高摄入量与癌症和心脏病联系在一起。特别是，加工肉类与结肠癌、乳腺癌、肝癌和肺癌以及其他癌症有关。一项对前瞻性研究的大型分析发现，加工肉类与心脏病和糖尿病都有显著的联系。然而，食用大量加工肉类的人通常会遵循一种不健康的生活方式。

注意事项

许多研究已经将加工肉制品，如培根，与癌症和心脏病联系起来。所有这些都是观察性研究，无法证明因果关系。如果你认为在生活中加入培根是值得冒险的，那么就坚持一条适用于大多数加工食品的简单规则:适量是关键。

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