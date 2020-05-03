氟化物用得好，让娃的牙齿闪亮健康

氟化物是一种天然矿物质，能强健牙齿，防止蛀牙。几十年来，使用氟化物一直是口腔健康的重要治疗手段。今天让我们一起来了解一下相关知识。

氟化物支持健康的牙齿珐琅质，对抗伤害牙齿和牙龈的细菌。牙釉质是每颗牙齿的外层保护层。当细菌聚集在牙齿和牙龈上形成一层粘性的菌斑时，就会出现蛀牙。牙菌斑产生一种腐蚀牙齿和牙龈组织的酸。如果牙菌斑破坏牙釉质层，细菌会感染并伤害牙齿中心的神经和血液。

氟化物的安全用量

美国牙科协会(ADA)建议，根据个人的口腔健康状况，每3个月、6个月或12个月在牙科诊所进行一次专业的氟化物治疗。

以下的生活方式会增加患蛀牙的风险：滥用药物或酒精、进食障碍、口腔卫生不良、缺乏专业的牙科护理、不良的饮食习惯、口干或唾液减少、釉质缺损。

常见的食物氟化物来源包括：茶、水煮食物、鱼、婴儿配方奶粉。最佳的氟化物摄入来自食物、水和补充剂。建议每日摄入的氟化物量如下:

出生至3岁：0.1至1.5毫克

4 – 6岁：1 – 2.5毫克

7 – 10岁：1.5 – 2.5毫克

青少年和成人：1.5至4毫克

儿童能安全使用氟化物吗？

如果孩子在3岁以下，他们应该在严密的监督下刷牙。只在牙刷上涂一层薄薄的含氟牙膏。建议3 – 6岁儿童使用豌豆大小的含氟牙膏。你应该观察孩子们，确保他们刷牙时把牙膏吐出来。

氟化物有什么好处?

氟化物的作用是将矿物质恢复到牙齿表面，细菌可能已经侵蚀了牙釉质。它还可以抑制口腔有害细菌的生长，进一步防止蛀牙。氟化物不能清除龋齿，但是，在为牙齿创造一个更坚固的外表面的同时，它可以帮助防止蛀牙深入牙齿的深处。

氟化物对儿童和成人都有好处。儿童接触氟化物的时间越早，他们得蛀牙的可能性就越小。

氟化物有副作用吗

和任何药物一样，过量的氟化物也会导致负面并发症。氟化物中毒在今天非常罕见，尽管长期过度接触可能会损害儿童的骨骼和牙齿发育。

过量氟化物会导致：成熟牙齿上的白色斑点、牙齿变色和麻点、骨骼稳态问题。急性毒性，例如过量服用氟化物补充剂，可引起恶心、腹泻、疲劳、过度出汗等情况，甚至会导致死亡。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)