小家伙流鼻血，吃什么好呢？

孩子流鼻血很常见，这个时候家长要特别注意日常饮食。下面具体给大家介绍流鼻血的孩子宜忌吃哪些食物，一起来看看吧。

孩子流鼻血吃什么食物好?

1.百合

众所周知，百合有很好的清热解毒功效。所以想要预防或缓解孩子流鼻血可以让孩子吃些百合。新鲜百合和百合干效果差不多，可以用百合炖汤或素炒百合。

2.苦瓜

苦瓜味道有点苦，很多孩子可能不喜欢吃，但它也具有清热解毒的作用。所以如果孩子流鼻血，家长也可以做些苦瓜给孩子吃。

3.白菜

孩子流鼻血可能是上火导致，这个时候可以给孩子吃些性微寒有清热作用的白菜。而且白菜含有蛋白质、矿物质、维生素、粗纤维等，孩子吃了对健康和发育也好。

4.芹菜

芹菜也性寒凉，而且营养也丰富，食用可起到祛风利湿、平肝清热、止血等效果。因此，孩子流鼻血也可以适当吃些。

5.莲藕

孩子流鼻血也可以吃些莲藕，或榨汁给孩子饮用。莲藕功效和水果梨差不多，性平寒对缓解流鼻血有用，还含有很多孩子身体发育所需营养素。

孩子流鼻血不该吃什么食物?

1.龙眼肉

也就是桂圆肉，它的味道甘甜很多孩子喜欢吃，但如果孩子流鼻血最好不要吃。在《药品化义》、《本草汇言》中就指出甘甜助火，心肺上火和肺受风热者不宜食龙眼。

2.爆米花

这属于香燥耗津伤阴之物。所以孩子流鼻血最好不要吃爆米花。

3.辛辣温燥食物

茴香、花椒、姜、辣椒等是辛辣温燥之物，容易助长火热，流鼻血的孩子吃了症状可能会加重，应忌食。

4.油炸食物

炸鸡腿、炸丸子、炸薯条等油炸食品热量高，孩子吃多了不仅容易肥胖，还易阻滞气机，使内火旺盛，流鼻血的孩子不建议吃。

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