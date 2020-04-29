女子流产后疑感染新冠，在病房遭医生性侵后丧命

据外媒报道，近日，印度一家医院发生一起惨剧。一名女子不幸流产后，又疑似出现了新冠肺炎感染症状。随后，这名女子被送入医院的隔离病房等候检测。令人没想到的是，主治医生竟以检查为由，多次进入隔离病房对其实施性侵。最终，这名女子因大出血身亡。

流产后住进隔离病房，遭强奸后大出血而死

据了解，受害女子现年25岁，来自比哈尔邦的加雅地区。今年3月，怀有2个月身孕的她从国外回国后不幸流产，家人马上将其送往医院救治。在院期间，这名女子疑似出现了新冠症状，于是便被送到隔离病房。然而，悲剧就此发生。

4月1日，该女子被送入隔离病房后，主治医生就以病毒检测为由，前后多次强暴她。两天后检测报告出炉，该女子为阴性，随后医生同意其出院。

回家后，女子下身依旧在持续出血，家人这才发觉事情有异常。经再三追问，女子这才承认，在住院期间被主治医生多次强暴。最终，她因大出血不治身亡。

警方已逮捕嫌疑人，印度强奸案屡禁不止

更令人愤怒的是，医院接到家属的投诉后，竟想要掩盖真相。接到报警后，警方调取病房外的监控视频认真查看，发现有两名身穿白大褂的男子进入过受害女子的病房。目前，警方已经逮捕了涉案嫌疑人，正在展开深入调查。

早在八年前，印度就发生一起令人震惊的轮奸案，一名23岁的女子遭人轮奸后惨死。此案曝光后，引发印度全国强烈抗议。随后，印度出台了一部十分严厉的禁止强奸法律。

尽管有了这部法律，但印度的强奸案仍然屡禁不止。根据最新数据显示，2017年，印度每天有90起强奸案见诸报端。2017年全年一共发生强奸案12.78万起，但法院判决的强奸案仅有1.83万起。

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