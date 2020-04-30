孕期脱发怎么回事？主要是这4个原因

孕期是一个特殊的时期，在这个时候有些孕妈会被一些问题困扰，比如脱发。你知道是什么导致孕期脱发的吗？请接着往下看：

1.洗头方法不对

有些孕妈洗头发时喜欢用指甲抓挠头皮，认为这样洗头发才能洗干净。事实上，指甲里有很多细菌，如果指甲把头皮挠破了，头皮可能会感染。

正确的方式应该是，先用先用圆头、宽齿缝的梳子蘸水梳头，让头皮上的灰尘和污垢浮于表面，然后才开始洗头。洗头时别用指甲挠头皮，应该用指腹轻轻按摩头皮，这样不仅可以去污，还可以活血。

2.精神心理因素

如果孕妈精神差、压力大，或者睡眠质量也不好，那么会出现体内植物神经紊乱，这样一来，头皮的血液供应不畅，进而导致脱发。睡眠质量差的孕妈们不妨睡前喝点温牛奶，听听轻音乐，这样或许可以缓解失眠问题。

3.激素变化影响

雌性激素的变化与孕妈脱发有一定的关系。孕早期时，孕妈们体内的雌激素水平增高，这个时候毛发更新速度慢，通常不会脱发；到了孕中期，孕妈体内的激素水平比较低，毛发更新速度会随之加快，容易出现脱发问题。因此，孕期如果出现脱发问题，别过分紧张，太过焦虑反而会加重脱发。

4.营养失衡

部分孕妈在孕期格外注重进补，吃很多高脂肪、高蛋白的食物。但实际上，孕期饮食单调反而容易引起营养不均衡的情况，导致体内蛋白质、维生素和矿物质等供应不足，不利于头发的生长和代谢。

提醒大家，孕期饮食一定要做到营养均衡全面，蔬果、粗粮等食物也不能少哦~

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