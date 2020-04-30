敲黑板！这些食物孩子不宜多吃

小朋友往往喜欢吃色泽鲜艳、味道鲜美的食物，但你可千万别以为“能吃是福”。这里提醒大家，以下食物孩子不宜多吃：

菠菜

孩子的生长发育需要大量的钙和锌。菠菜呢，含大量的草酸，进入人体后遇锌、钙会生成草酸锌、草酸钙。这两种物质不易被吸收，也不易排出。而孩子的生长发育需要大量的钙和锌，一旦缺失，骨骼、牙齿和智力发育都会受到影响。

浓茶

有些家长有喝茶的习惯，甚至带着孩子一起喝。这样不可取，孩子还是要尽量少喝茶，特别是浓茶。浓茶中大量的鞣酸在人体内遇铁会生成鞣酸铁。这种物质同样不容易被人体吸收，这样就可致孩子缺铁。缺铁的孩子不仅容易贫血，智力发育也可能会受影响。

鸡蛋

虽然鸡蛋的营养成分比较全面而均衡，但孩子不宜多吃，以免增加肠胃负担，造成营养过剩，导致肥胖问题。通常，孩子每天吃鸡蛋不宜超过3个。

果冻

很多孩子爱吃果冻。但果冻里面添加了酸味剂、香精、甜味剂、增调剂等，这些成分没什么营养，孩子吃太多不利于生长发育和智力健康。

泡泡糖

泡泡糖含有增塑剂，而这种成分多有微毒，而且其代谢物苯酚也对人体有害。再来孩子吃泡泡糖的方法不卫生，容易引起胃肠道疾病。

方便面

方便面含有食用色素，还可能含有防腐剂。如果常吃或吃多了可造成孩子营养失调，不利于生长发育和身体健康。孩子偶尔吃没关系，如果能做好搭配更好了。

巧克力

巧克力虽然口感好，但孩子吃多了会使中枢神经处于异常兴奋状态，引起焦虑、心跳加快、肌肉抽搐等情况。而且巧克力吃多了，还会影响孩子食欲，如果没注意口腔清洁也会导致蛀牙出现。

可乐饮料

这类饮料中含有一定量的咖啡因，含糖量高。所以说，为了避免不建议孩子多喝可乐。

爆米花

爆米花含铅量高，铅进入人体会影响神经、消化系统和造血功能，大人都不建议多吃，更何况是各组织器官还未发育完善的孩子。

此外，葵花籽、动物脂肪、食盐、罐头、人参等孩子也不宜多吃，以免影响孩子成长发育和身体健康。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)