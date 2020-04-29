这个市长建议：疫情期间，让男人出门购物

4月23日，日本大阪市长建议疫情期间由男性外出采购日常用品。当日他在发布会上称，女性购物时间更长，因为她们要在不同商品中挑选。而告诉男性所需购买的商品，他们可以“拿了就走”，不会在超市逗留太久。市长言论引发网友抨击，称其对女性充满偏见。

顶着挨喷的危险，我觉得这个大阪市长说得好像有道理啊~

在说起阿里巴巴还与着四十大盗的年代，小编就在网上看到过这个图。

大阪市长，一看就是混过商场沙发区的……

但是你以为男人买菜就不会有问题了？

还记得过年的时候疫情尚在高峰，男人买菜上了微博热搜。

当时因为疫情，许多地方规定了每户每两/三天只能一人出门采购的政策，抵抗力强、力气大的“家中爷们”，纷纷成了采购主力军。

但当这些平时五谷不分，十指不沾阳春水的老爷们真正进了超市、菜场，就开始两眼抓瞎了。

当时那群在菜场无从下手的男人们，成为了疫情期间大家苦中作乐的欢乐源泉。

很多男人打起了小抄。

这个很贴心了，简直是灵魂画手。

看到这个地形图惊了，

您是室内设计专业的还是部队指挥专业的？

这是准备了多久？

是之前准备打劫超市的吗？

还有不少男士选择现场求助，

还有一些化身为购物主播。

但功课做得再足，回家打开包一看，依然……

买到蔫的：

买到次的：

买到坏的：

买错的：

茄子怎么选？选像手的！

哈，大爷这手感，听我一句劝，以后打麻将打出去之前还是要看一下，不要摸完就打，容易把东风当二条打出去…..

厨艺好，选菜差，一看就是个大厨了,采购都交给手下人。

于是有了好心人的温馨提醒：

男人们觉得买菜就像自己的发际线，随缘就好。

日本的大老爷们，支棱起来啊~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)