老公出轨、男友“多人运动”……渣男千千万，这么撕才漂亮！

最近，不少网友直呼：瓜吃得太多都有点撑了。这是夏天的脚步近了，一排排瓜都忍不住要爆开吗?小朋友你是否有很多问号?

可能是四月捅了渣男窝吧~

相当一部分瓜围绕着“出轨”二字来。“总裁夫人手撕知名网红”的瓜，大家应该都围观了。天猫总裁夫人@花花董花花在微博喊话网红张大奕。

看这字里行间的意思，你这个表脸的小三，别来招惹我家老公!

Emmm，上流社会怎么和平民素人“集火小三”的那些一地鸡毛一个路子?

之后，虽然热搜迅速被蒋凡被用强大的公关力量撤掉，但事情很快发酵。

现在，阿里的调查处理结果出来了，“霸道”总裁被遭除名阿里合伙人、记过、降级，痛失“太子”之位。

原本，夫人大概想让网民帮她声讨小三，然后和总裁老公和和相亲相爱一家人吧，却没想到最后影响最大的反而是亲亲老公。

至于那些嘲讽“老公出轨是原配没本事没魅力”“原配毁了老公的大好前途”的论调请停下来。背叛婚姻契约的是不守夫德的老公唉~

当然，不排除她夫人被人当枪使的可能。

但这事归根结底只能怪总裁自己喽~谁让他一已婚人士不自重闹绯闻，闹的还是和集团利益相关的!

据@花花董花花的朋友爆料：“她从来不插手老公生意上的事情，在蒋凡还不是阿里总裁时，她完全不知道老公的工作是什么，但她非常为老公的成就而骄傲。”

作为全职太太，她对家庭资产没有掌控权，亲自下场撕可能是孤注一掷吧~

同样是面对男人出轨，周扬青选择的是手撕渣男。前几天，她的一封分手信引爆网络!

这封信的重点如下：

虽然9年真心错付，但全文很克制，思路清晰、语句冷静，不撕小三撕渣男，不卑不亢只论事。

没有一句诋毁，也没有气急败坏怒斥“小三”、“小四”们，只有一句“不想再让其他“很多很多女生在同时被你骗着”：

在说“你不值得”挥别“罗志祥女友”称号后，她还理性劝说姑娘们，有些人的渣是天生的，千万别自信到认为自己是那个可以改变他的人。

以前有很多人说她“配不上罗志祥”，而今更多的人都在为她“甩了垃圾”拍手称快。

最近，渣男亲友不甘寂寞，开启了一系列对女方的“污名化”式反击。比如亲妈“我拿她当儿媳妇，她竟然要毁了我儿子。”

这样神奇的逻辑，厉害了!

享受着鲜花、掌声以及高额工作酬劳，不仅没有没有起到好的影响力，却一次次突破道德底线，给公众带来的是错误价值观示范，被群起而攻之是活该!

对未来，周扬青仍然充满希望“我以后一定也会收获幸福。”

她如此自信，是因为从来倚靠的是自己，有底气，依然可以做闪闪发光的“富婆周扬青”。

同样快刀斩乱麻直接锤死渣男的，还有网红阿沁。

5年感情，尽管已经到了谈婚论嫁的地步，但一旦认清了渣男的本性零容忍。(ps：男方被实锤一边对着女友冷暴力羞辱，一边靠吃壮阳药约P性骚扰)

甩了渣男后，阿沁将重心放在事业上努力工作，稳坐千万网红第一梯队的交椅。

看到没?只有自己足够强大，才不会被别人践踏!

可能会有人说，那是没结婚没孩子，已婚已育不好办啊~

嗐，咱能不能不要只想做不到的理由，而不想想有什么办法可以做到呢?

来看拥有全世界最多爱马仕”新加坡名媛蔡欣颖(Jamie Chua)的故事。

她呢，前夫是印尼籍富豪惹迪·库卡。

当了15年豪门阔太，发现库卡出轨后，蔡欣颖没有忍气吞声，设法撕小三挽回老公，而是要打官司离婚!

她迅速出手，聘好顶级律师的同时，收集库卡转移财产的锤，之后向法院申请资产禁制令。于是，库卡近百亿美元资产被冻结，48小时内成功！

最后的结果是，蔡欣颖大获全胜。不仅踹走渣男，还分到家产，以及每月45万美元的赡养费。

蔡欣颖非常清醒，知道钱和资源都在男人手上，所以只专注撕他，得到了自己应得的那份。小三嘛，哪凉快哪呆着去，撕她就是浪费时间。

更令人叹服的是，蔡欣颖并不满足于躺赢，而是一离婚就趁热打铁展开网红事业。除了把自己打造成顶级网红，一双儿女也在她的言传身教下成了ins网红，连家里女佣也被带成了红人。

而且，她还推出自己的护肤品牌，投资vintage买卖平台，成为一枚女企业家。

当然了，蔡欣颖也没少被骂浮夸炫富……但和那些害怕离婚失去优渥生活、老公乱来也不敢撕的阔太们相比，蔡欣颖活出自我，太痛快!

表面上看，它和那些阔太们一样，但其实她的价值感和安全感从来不是寄托在婚姻或某个男人身上。所以，无论现实情况发生怎样的改变，她都可以牢牢掌控自己的命运。男人出轨就踹，婚姻不好就放弃，自己一样可以获得精彩。

只把自己当靠山，我们普通人不也应该如此嘛~这样才能更坦然接受一切得失离别。一时识人不清，被蒙骗、背叛又如何?

生活还在继续，还有更值得的下一段感情，还有那么多好吃好玩有趣的事情等着你呢~

为了一渣男，赔上自己的体面和尊严太不划算!不如把时间和精力投资在自己身上，如果你有孩子更应如此，以身作则教会孩子如何掌握自己人生的方向盘。

希望大家都能为自己而活，活得精彩!

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