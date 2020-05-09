孩子胃动力差怎么办？试试这些易消化食物

容易消化的食物可以帮助解决几种症状和状况，包括：暂时的恶心、腹泻、胃肠炎等等，如果你的孩子胃动力差，不妨试试下面的食物：

容易消化的食物往往纤维含量低，虽然纤维是饮食的健康部分，但是它并不容易消化。纤维穿过大肠，可能会引起许多问题，从嗳气到腹胀，再到难以通过的粪便，所以食用纤维含量低的食物会减少未消化的物质，并可缓解症状。

1.水果

水果含有大量纤维，但烹饪会降低纤维用量，例如，148克原料梨皮含有4.6克纤维，而一罐148克的罐装梨含有约2.4克纤维量，是新鲜水果的一半。

2.蔬菜

就像水果一样，蔬菜都含有大量的纤维，一旦煮熟，纤维就会减少。例如，一份128克生胡萝卜含有4克纤维，而一盒128克的胡萝卜罐头含有少于2克的纤维。你可以在家做饭或在当地杂货店的货架上找到罐装品种。

3.肉制品和蛋白质

鸡肉，火鸡和鱼类往往消化良好，嫩牛肉、猪肉、碎肉都是不错的选择。去皮的热狗或无皮的香肠馅饼（没有香料）很容易消化，素食者可以尝试加入鸡蛋，奶油坚果黄油或豆腐来添加蛋白质。

4.谷物

如果你正在寻找易于消化的谷物，可以选择：白色或精制面包或面包卷、百吉饼、烤面包、饼干，注意要选择不含干果或坚果的产品，更容易消化。精制面粉（谷物）经过改良，去除麸皮和胚芽，使其更容易消化。当然作为健康饮食的一部分，不建议大量食用精制面粉。

5.乳制品

如果你是乳糖不耐症，乳制品可能会扰乱消化或引起腹泻，建议寻找不含乳糖或低乳糖的产品。易消化的乳制甜点包括：奶昔、布丁、冰淇淋。应谨慎使用草药和香料烹饪，香料可能不方便消化。

以下食物对低纤维或软食食物也是安全的：糖、蜂蜜、果冻、蛋黄酱、芥末、酱油、黄油。另外食物切成小块并在吞咽前细细咀嚼，也可以帮助消化。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)