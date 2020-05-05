果汁不能喝太多，孩子一天一杯足以

儿科医生长期以来一直认为，果汁可能会促使儿童体重增加，但一项新的研究发现，适量饮用果汁是无害的。那么这个是真的吗？孩子每天喝多少为宜呢？

适当饮用纯果汁，孩子并不会发胖

研究作者布兰登·奥尔巴赫博士是西雅图华盛顿大学的代理医学讲师，他说：“根据目前的证据，我们没有发现每天食用一份（100%果汁）会导致儿童体重增加。”。

为了得出这个结论，研究人员分析了8项已发表的研究的成果，这些研究共涉及3.4万名儿童，主要研究果汁的摄入量和对体重的影响。研究结果显示，6岁以下儿童每天喝一杯果汁，其体重增加了一小部分，但不足以具有临床意义。

奥尔巴赫指出，这个数字确实很小，一年后增长还不到一磅。而这篇综述并没有证明果汁的摄入导致了体重的增加。此外，研究人员表示，7到18岁的儿童每天喝一份果汁，对体重增长没有临床影响。

年龄小的孩子喜欢苹果汁，而年龄大的孩子更喜欢喝橙汁。研究作者解释说，血糖指数较低的橙汁可能与体重增加较少有关。血糖指数较低的食物和饮料与血糖水平的上升慢有关。研究人员强调，他们的报告特别关注100%的果汁，而不是果味饮料或果汁汽水。

高级研究作者詹姆斯·克里格博士，是美国健康食品公司的执行董事。他说：“关于体重增加、糖尿病（风险）和其他健康状况的证据表明，饮用含糖饮料（如苏打水和水果饮料）会对健康带来不良影响。”

宝宝每天喝多少为宜呢？

克里格和奥尔巴赫表示，目前，他们建议家长按照美国儿科学会的建议，饮用100%果汁量：6岁及以下儿童每天饮用4到6盎司，7到18岁儿童每天饮用8到12盎司。

圣路易斯华盛顿大学营养主任康妮·迪克曼说，新的研究结果证明这个方向是正确的。

迪克曼解释说：“对儿童肥胖症的担忧让很多人试图找到‘食物’才是病因。”而这项研究在评估100%果汁对体重的影响方面做得很好，这种食物常常被认为是导致儿童肥胖发病率不断上升的根本原因。”。

“作为一名注册营养师，这项研究强化了我向客户提供的信息：100%的果汁可以纳入健康的饮食计划。但和所有食物一样，重要的是要掌握食物的份量”迪克曼强调。

她还说道：“此外，我总是提醒人们，整个水果–无论是新鲜的、冷冻的还是罐装的–都能提供更多的饱腹感，因为我们似乎无法从液体中识别出饱腹感，而更易从固体中识别出饱腹感。”。

这项研究于3月23日在线发表在《儿科学》杂志上。

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