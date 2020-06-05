想要宝宝说话早？请和他多聊天

《健康日报》消息称，研究人员提出，父母多和他们的宝宝交谈，可以促进孩子的语言发展。这是因为父母在和孩子说话时，会使用细长的元音和夸张的语气去吸引婴儿的注意力并鼓励他们做出反应。

多和宝宝说话，能促进孩子语言发展

学习与脑科学研究所联合主任帕特里夏·库尔表示：“我们知道在某些时期，父母和宝宝经常说话可以改善孩子的语言发育。但是我们不知道为什么。”库尔在大学新闻发布会上说：“父母语的语言结构更简单，语气更夸张，毫无疑问，这会使其促进孩子的语言发展。”

华盛顿大学学习与脑科学研究所提出了一项有关该主题的新研究，内容为“是否可以有效地改善父母们的说话方法”。库尔说，这项研究的目的是找出是否可以“指导”父母建立自己的说话风格，以改善儿童的语言学习能力。

大多数父母愿意为孩子改变说话方式

研究人员指出，一旦父母被告知他们说话的方式可以帮助宝宝学习，父母就会愿意改变他们的讲话方式。调查显示，在孩子18个月时，接受过父母辅导的孩子其平均词汇量约为100个单词，而没有接受父母辅导的孩子的平均词汇量为60个单词。

“语言的发展会促进人类的社交能力，这对物种生存起着至关重要作用。在这项研究中，我们亲眼观察了父母的语言和社交活动如何促进婴儿最初的反应能力，然后发展成为单词，然后成为句子，从而教育婴儿参与到人类交流的艺术中，”库尔说道。

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