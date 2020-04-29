失去了“丰胸”之能，木瓜依然是上等水果！

以前木瓜一直被传有丰胸之效，无数女性也因此吃了无数木瓜，然而事实是，这只是谣传，跌下神坛的木瓜一下子无人问津了。今天小编就要为木瓜重新证明，它其实有很多好处，多吃吃对身体大有裨益。

1.美味且营养丰富

木瓜是番木瓜属植物的果实，含有：微量的钙、镁和维生素b1、b3、b5、e和k。木瓜还含有称为类胡萝卜素的健康抗氧化剂，特别是一种称为番茄红素的抗氧化剂。木瓜是一种热带水果，富含维生素C和A，以及纤维和健康的植物化合物。需要提醒的是，如果是未成熟的木瓜，那么就要在食用前煮熟，尤其是在怀孕期间，因为未成熟的水果富含乳胶，可以刺激宫缩。

2.强大的抗氧化作用

自由基是人体代谢过程中产生的活性分子，它们能促进氧化应激，从而导致疾病。抗氧化剂，包括木瓜中发现的类胡萝卜素，可以中和自由基。研究表明，木瓜可以降低老年人和糖尿病前期、轻度甲状腺功能减退和肝病患者的氧化应激。此外，许多研究人员认为，大脑中过量的自由基是阿尔茨海默病的一个重要因素。

3.具有抗癌特性

研究表明，木瓜中的番茄红素可以降低癌症风险，同时也可能对正在接受癌症治疗的人有益。木瓜可能通过减少导致癌症的自由基发挥作用。在14种具有已知抗氧化特性的水果和蔬菜中，只有木瓜在乳腺癌细胞中表现出抗癌活性。

4.可能改善心脏健康

在饮食中添加更多的木瓜可能会促进你的心脏健康。研究表明，富含番茄红素和维生素C的水果可能有助于预防心脏病。木瓜中的抗氧化剂可以保护心脏，增强“好”的高密度脂蛋白胆固醇的保护作用。

5.对抗炎症

慢性炎症是许多疾病的根源，不健康的食物和生活方式选择可以推动炎症过程。研究表明，富含抗氧化剂的水果和蔬菜，如木瓜有助于减少炎症标志物。

6.有助于消化

木瓜中的木瓜蛋白酶能使蛋白质更容易消化。热带地区的人们认为木瓜是治疗便秘和其他肠易激综合征（IBS）症状的药物。种子、叶子和根也被证明可以治疗动物和人类的溃疡。

7.防止皮肤损伤

除了保持身体健康，木瓜还可以帮助你的皮肤看起来更健美和年轻。过度的自由基活动被认为是导致皱纹、下垂和其他皮肤损伤的主要原因。木瓜中的维生素C和番茄红素保护你的皮肤，可能有助于减少这些衰老迹象。

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