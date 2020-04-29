专家提醒，不要过度使用婴儿方便食品

走进超市，你会看到各种婴儿方便食品，这些食品披着婴幼儿用品的外衣，但往往都含有大量“成人添加剂”，对婴幼儿生长发育无益。

婴幼儿方便食品不能长期使用

儿童健康专家说过，虽然便携袋食品可以作为零食偶尔食用，但过度使用可能会滋生不良的饮食习惯，阻碍在生命的关键阶段喂养技能和运动协调能力的发展。

波士顿儿童医院的语言病理学家和喂养专家卡拉·拉森说：“我们许多医学界的人都对便携袋食品又爱又恨。它们很方便，非常适用于旅行，而且通常是比饼干或薯条更好的选择，但同时他们对孩子的健康发展不利。”

对孩子来说，吃饭是重要的体验

拉森说，对于婴幼儿来说，吃饭是一种重要的学习体验。用勺子挖起食物，然后把它举到嘴边，可以促进运动协调。从高脚椅托盘上拿起切下来的香蕉碎片可以培养抓取技能。不同于从食物袋中吮吸需要前后舌头的运动，咀嚼软食物可以锻炼到宝宝的舌头。“如果孩子们一直在吮吸便携袋里的食物，我们担心他们可能会丧失对食物的一些触觉体验。”。

父母通常喜欢袋装食品，因为它们有各种看似健康的口味。但专家警告说，这些蔬菜和谷物的实际味道往往被糖掩盖，这可能会造成牙齿问题，滋生挑食者。

德克萨斯州奥斯汀市UTHealth公共卫生学院的行为科学家考特尼博士说：“这个年龄段的孩子正在形成一种口味偏好，这种偏好会伴随他们一生。如果他们习惯于吃太甜的水果，或者没有接触过普通蔬菜，他们长大后就不太可能喜欢吃。”

她还担心，由于便携袋更容易迅速地被吸走，它们可能会鼓励孩子们继续进食，即使他们已经吃饱了，这是可能导致他们成年后会有饮食过量的情况。

尽管如此，拉尔森和伯德·威廉姆斯认为，偶尔给6个月大的婴儿或6个月以上的孩子食用便携袋装食物是无害的，只要每天不要超过1-2袋，并且尽量选择低糖/高纤维的口味，但不要让方便胜过健康。

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