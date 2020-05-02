宝宝健康的关键：肠道里的有益菌

最近的研究表明，由于剖宫产、早期使用抗生素、有限的母乳喂养或其他因素而导致微生物群发育中断的婴儿，其患哮喘和过敏、呼吸道感染、肠易激综合征、1型糖尿病和肥胖症等健康状况的风险更大。所以无论婴儿如何分娩，父母都可以采取措施，让婴儿的细菌生态系统有一个良好的开端。

出生与微生物群

当人们到了成年期，他们体内有500到1000种肠道细菌，其中许多是有益的，这些细菌有助于抵抗感染，帮助消化食物和代谢营养，并与中枢神经系统相互作用，影响情绪和认知健康。

在条件允许的情况下，阴道分娩标志着一个关键的步骤，当婴儿通过产道时，将其暴露在母亲的各种细菌中。埃默里大学护理学院认证的助产士和微生物研究人员萨拉·爱德华兹博士说：“通过剖腹产出生的婴儿不会有同样程度的接触。”。

在最近的一项研究中，研究人员对120名婴儿的大便样本进行了10次观察，发现那些顺产的婴儿有更多的有益细菌和更少的有害细菌。另一项最近对6000多名在纽约出生的婴儿的研究发现，那些通过剖腹产出生的婴儿在3岁时，患食物过敏或哮喘的可能性是前者的两倍。

同时，爱德华兹表示：产后母婴之间大量的皮肤接触有助于给新生儿接种妈妈的好细菌。

第一口食品影响第一批微生物

无论婴儿是如何分娩的，他或她的第一次饮食为微生物群奠定了基础。“母乳喂养是支持婴儿微生物群的最重要方式”阿扎德说。他建议尽可能纯母乳喂养6个月，然后再引入补充食物后继续母乳喂养。

除了将有益微生物从母亲传给婴儿外，母乳中还含有一种名为母乳低聚糖（HMO）的化合物，这些化合物可作为关键有益细菌（包括双歧杆菌和类杆菌）的食物。研究表明，如果纯母乳喂养，通过剖腹产出生的婴儿在微生物群发育方面的追赶速度更快。最近一项针对323名婴儿的研究发现，那些纯母乳喂养的婴儿在6个月时的微生物群比配方奶喂养的婴儿更健康，也更多样化。

她还警告说，6个月前不要食用固体食物，因为固体食物可能会在肠道准备就绪前过早改变肠道微生物群，从而增加胃部问题的风险。”

三个小贴士

1.直接来自妈妈：尽可能选择母乳喂养。研究表明，它比牛奶能提供更多的好细菌和更少的有害细菌。

2.适度使用沐浴产品：不要在洗澡时过量使用沐浴产品，这会使婴儿皮肤上的有益细菌减少。

3.母婴传播：在怀孕和哺乳期间吃富含细菌的食物，如酸奶，你拥有的有益微生物越多，就越能传给婴儿。

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