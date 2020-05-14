松软香甜小麻花了解一下，老少都爱！

麻花做法很简单，只要家里有面粉就能做，比外面卖的还好吃百倍，而麻花也分为二种口感，一种是酥脆的，一种是酥软的，今天要跟大家分享是奶香蜂蜜麻花，不加一滴水，外酥里软，就象面包一样软，松软香甜又拉丝，属于酥软口感，不仅平时可以当零食，也可以当早餐，放凉后也不会硬，特别适合老人小孩，下面咱们一起来学习做法吧！

食材：

高筋面粉250克，鸡蛋液50克，牛奶120克，蜂蜜10克，黄油25克，珀淳幼儿配方奶粉15克，白糖30克，盐2克，酵母3克。

制作过程：

1.先将牛奶倒入面包机桶中，加入鸡蛋液、蜂蜜、糖和盐对角放，再加入高筋面粉、幼儿配方奶粉、最后放入酵母，启动和面程序，全程10分钟。

2.等程序结束后加入软化的黄油，继续启动和面程序，全程10分钟，揉至扩展阶段，就是可以拉出薄薄的手套膜即可。

3.将面团取出揉圆，放在温暖处发酵，发酵好的面团是原来的两倍大，用手沾面团戳面团一小洞，不回缩不反弹即为发酵成功。

4.将面团取出揉匀排气后分割成6个相同大小的小面团，揉圆盖上保鲜膜松弛20分钟。

5.取一个松弛好的小面团，慢慢搓长，然后对折，两手拿着两头向相反的方向拧，然后再次对折拧成麻花，收口捏紧。

6.将麻花盖上保鲜膜，醒发15-20分钟，锅中倒入适量的食用油烧至五六成热时，放入麻花，期间不停地翻动，最后炸至金黄色捞出控油即可。

一道美味的奶香蜂蜜麻花就做好了，松软香甜，好吃易做，你也赶紧做起来吧！

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