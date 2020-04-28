孩子舌头发黄，是生病了吗？

黄舌头通常是无害的，它会自己消失。只有少数情况下，如黄疸，需要医学治疗。下面就让我们具体来看看孩子舌头发黄的原因：

导致舌头发黄的一个常见原因是皮肤细胞和细菌在舌头上堆积，这通常是由于糟糕的牙齿卫生导致。此外，黄疸是引起舌黄的少数几种较严重的病因之一。

如果孩子不经常彻底刷牙，皮肤细胞和细菌会在舌头的突起上堆积，细菌会释放色素使舌头变黄。食物、烟草和其他物质也会被困在舌头上，让舌头变黄。口干就是口腔内唾液不足，而唾液可以洗掉口腔里的细菌，这有助于防止蛀牙。另外像干燥综合症和糖尿病这样的疾病，以及放疗和化疗都会导致口腔干燥。此外，睡觉时用嘴呼吸也会导致口干。

地图样舌

这种情况发生在舌头上的突起缺失的时候。这种情况之所以得名，是因为缺失的斑块使舌头的表面看起来像一张地图。舌头上的斑点通常是红色的，但它们也可能变成黄色。

黄疸

黄疸是指皮肤和眼睛变黄。它发生在肝脏受损，不能正确处理废物胆红素的时候。胆红素是一种黄色色素，是红细胞分解时产生的。当胆红素在血液中积聚时，皮肤、眼睛和舌头会变黄。

含有氧化剂的漱口剂

含氧化剂的漱口水含有过氧化物、金缕梅或薄荷醇，可以让舌头变色。此外，烟草烟雾中的化学物质也会使舌头变成黄色。

黄舌头会有并发症吗

黄舌头通常不会引起任何并发症。然而，黄疸引起的舌头发黄可能导致以下问题：

肝脏瘢痕、肝衰竭、腿部和腹部肿胀、脾脏肿大、胃肠道出血、肝癌。

如何防止孩子舌头发黄

为了减少口腔中细菌的数量和细胞的数量，可以尝试以下方法：

1.避免二手烟

2.每天监督孩子刷两次牙。

3.可用舌头刮除舌头上的死细胞、食物和其他碎屑。

4.增加饮食中的纤维含量，这会减少口腔中的细菌数量。

延伸阅读：黑毛舌

这种无害的情况发生在舌尖和两侧的小突起。细菌、污垢、食物和其他物质会聚集在这些肿块上，并使它们变成不同的颜色。即使黑毛舌是这种疾病的名字，但舌头在变黑之前会先变黄或其他颜色。

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