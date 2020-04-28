快来get四喜饺子，能让宝宝食欲大开！

四喜蒸饺是一道汉族传统面食，所包的四物各地有异，一般是把四种颜色的食材包在饺子四角，以示喜庆，蒸饺形态美观，色泽分明，味道超赞，宝宝超爱！

配料：

猪肉150克、小葱1棵、姜2片、盐适量、味精0.5克、生抽6克、青豆20克、胡萝卜20克、香菇3朵、玉米粒20克、金龙鱼饺子专用麦芯小麦粉200克、清水（和面用）115克、花椒粉1克、料酒4克

制作方法：

1.首先备齐四喜饺子的食材，青豆和玉米粒提前从冰箱拿出来解冻，猪肉馅里加入生抽和花椒粉，适量盐和味精，料酒，把猪肉馅顺时针方向搅拌均匀后，加入切碎的葱姜末，把所有的食材，混合搅拌均匀即可。

2.把金龙鱼饺子专用麦芯小麦粉称重后，放入一个大一点的容器里，金龙鱼饺子粉源自麦芯精华，灰分低，色泽自然，饺子更亮白，和面的时候更柔和，擀皮还不回缩哟，面粉里加入清水和成面团，盖上保鲜膜静置松弛半个小时。

3.把胡萝卜洗净切小丁，香菇提前浸泡后，洗净切小丁，把四喜饺子上面摆放的食材都备好后，松弛好的面团排气揉匀后，用手搓成长条，揪成大小一致的剂子，摁扁后，用擀面杖擀成圆形薄面皮，取一个饺子皮，上面放入适量馅料。

4.饺子皮均分四点向中间靠拢，形成十字花，把饺子皮的中间部分捏紧，相邻的花瓣依次粘连，这样就形成了里外两层的四喜图案，把胡萝卜、玉米粒、青豆和香菇丁，依次放入点缀，把做好的四喜饺子放入蒸箱，启动纯蒸模式，蒸10分钟焖2分钟即可。

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