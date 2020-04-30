芒果千层蛋糕教程，亲测成功率极高！

有很多宝妈问做蛋糕的教程，我简单写一写吧！我做的是7寸大小的，很适合一家三口哦，快来看看~

材料准备：鸡蛋（3个）芒果，低筋面粉（放的时候感觉面糊差不多就行了），玉米油（家用陶瓷汤勺3勺），黄油（20g），白糖(家用陶瓷汤勺3勺)，牛奶（正要做发现家里没有纯牛奶了，所以我用的番茄的奶粉150ml），淡奶油（雀巢250ml）。

准备千层皮，2勺白糖，150ml牛奶，3个鸡蛋，混合拌匀，筛入低筋面粉，z字翻拌均匀，拌成流动的酸奶糊状，不是很稠的那种！

然后面糊过筛，过滤两遍，最后成光滑细腻均匀无颗粒无气泡的状态。

不粘平底锅烧热，不要太烫，舀一勺面糊，摇匀小火煎熟，轻轻一碰就整块摇动说明熟了，不用煎另外一面直接出锅，这样煎完所有的面糊，我一共煎了11张！

然后千层皮放一边晾凉

趁这个过程，准备水果，芒果切小粒！洗了点水果做装饰！

水果准备好，千层皮基本上也晾了！

找一个尺寸合适的碗倒扣，用小刀修一修边缘，这样蛋糕做出来更好看(??ω??)??修完看起来更圆润了！

千层皮修好了，选出最好看的一会儿铺到蛋糕最上层！接着开始打发淡奶油，淡奶油加一勺白糖，就像打蛋清一样，打到奶油有坚挺的小尖角就行了！

找个杯子，把裱花袋套上去，再倒入打好的奶油！

然后找一个大盘子，底部放入油纸，我是7寸的，所以我对着蛋糕模具剪的！这一步骤，是我自己加的，因为我觉得不放油纸蛋糕会黏在盘子上！我的油纸和蛋糕同尺寸！

然后开始铺奶油和芒果！我是用裱花袋挤一圈，再用勺子摸平的，外面卖的应该奶油会更多一些！

我发现我奶油打少了，所以省着点用了！我一盒淡奶油，只打了百分之70，其实基本上一个6-7寸的大概就是一盒250ml的淡奶油！

一层层铺好最后按照自己喜欢的样子装饰就好了！冷藏后口感更加！[哼哼]

我给孩子吃的，所以不喜欢放的太甜，糖没有放太多，喜欢吃甜可以再多放点糖！

个千层蛋糕不需要烤箱，只要会摊鸡蛋饼，基本上千层皮做起来没问题，然后就是有耐心的一层层叠的平整一些蛋糕就会漂亮了~

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