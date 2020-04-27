画面好有趣！美国两警官帮一群鸡宝宝找妈妈

据英国《每日邮报》报道，近日，美国休斯敦市纪念公园里出现了超有爱的一幕。一群鸡宝宝跟着鸡妈妈在公园里散步，没想到走着走着就跟丢了。于是，两名警察决定带着这群鸡宝宝找妈妈，场面十分有趣。

警察帮鸡宝宝找妈妈，女记者偶遇为其点赞

据了解，曝光这件趣事的是一名美国全国广播公司记者，名叫普里西莉亚·汤普森。事发当天是汤普森的休息日，她在无意中看到，一名警察“领着”一群鸡宝宝在公园里踱步，并向着人行道另一侧的草坡下走去。据了解，当时因为疫情原因，公园暂停开放。

后来汤普森了解到，这名警察名叫恩格哈特。事发时，恩格哈特发现一群小鸡在人行道上打转，好像是在找鸡妈妈。于是，恩格哈特把鸡宝宝们聚在一起，让它们跟着自己一起去寻找鸡妈妈。

汤普森在推特上还提到，当天早些时候，正是恩格哈特帮助她将锁在车内的钥匙拿了出来。

警察副局长也曾护送鸡宝宝，事件结果还不清楚

汤普森在推特上还表示，事发当天还有另一名警察带着这群鸡宝宝找妈妈，该警察名叫拉里·萨特怀特，是当地的警察局副局长。但最后有没有找到鸡妈妈，她并不清楚。

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