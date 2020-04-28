狂喷驱蚊水，为何宝宝还是被咬？或许是你用得不对

天气越来越热了，蚊虫也跟着冒出来了。对付蚊子，几乎每个宝妈都会用上驱蚊水。然鹅，可恶的是，即使是狂喷驱蚊水，小家伙还是被蚊子叮得满身都是包。这是怎么回事呢？其实，这可能跟你用得不对有关，让我们接着往下看：

818驱蚊产品的有效成分

驱蚊产品的有效驱蚊成分是派卡瑞丁、PMD和避蚊胺。目前，市面上出售的儿童驱蚊产品中通常含有派卡瑞丁（浓度小于20%）和避蚊胺（浓度小于30%，孕妇和哺乳期妈妈适用），2个月以上宝宝可以使用。

此外，还有的儿童驱蚊产品会采用植物配方，比如含有薰衣草、芦荟、薄荷、香茅等成分。但美国儿童学会指出，含有柠檬桉叶油的驱蚊产品不要给3岁以下孩子使用。

给宝宝使用驱蚊水的正确姿势

注意，在给宝宝涂抹驱蚊水时，只是在他的皮肤上点一下，或者直接对着皮肤上喷，蚊子依旧可以找到没有涂抹驱蚊药水的部位，驱蚊效果自然就不理想啦

下面育姐说一说驱蚊药水的正确使用方法：

1.被遮盖的皮肤无需涂抹

即使是轻薄的衣服，也可以避免蚊虫叮咬。因此，大家只需给宝宝裸露的皮肤上涂抹驱蚊水即可，被衣服遮盖的部位无需涂抹。

2.注意驱蚊水的时效

大家在购买驱蚊水时一定要查看下驱蚊时效，可能会需要重复涂抹。

3.优先使用乳液或走珠

乳液或走珠式驱蚊水可以优先考虑，这类产品能被均匀地涂抹在宝宝皮肤上，从而起到很好的驱蚊效果。如果使用驱蚊喷雾，大家可以将喷雾喷在自己手心上，然后在宝宝身上均匀涂抹。

4.驱蚊水无需厚抹

只需在宝宝皮肤上薄薄地涂上一层驱蚊水，厚抹并不能延长驱蚊时间~

宝宝驱蚊攻略

想要让宝宝免于被蚊虫叮咬，除了使用驱蚊水，还可以get以下几个实用的技巧，快学起来吧：

✪ 植物法

可以家里放些玫瑰花、干橘子等来驱蚊，这种方法非常环保。

✪ 科技法

现在市场上有很多驱蚊产品，比如电蚊香液、电蚊香片等等，效率很高，也有宝宝专用的产品，妈妈不妨做一做功课。注意，在使用前一定要充分了解是否有副作用。

✪ 日常护理法

（1）装纱窗

想要让蚊子不飞到家里，纱窗可要装起来。注意沙孔的大小务必要合适，如果安装后有余量，建议用来掩盖下窗缝。

（2）及时清理垃圾

不要在家里留死水，把垃圾及时清理干净，别给蚊子营造生存环境。

（3）穿浅色衣服

尽可能让宝宝穿浅色的衣服，不要选择黑色或蓝色的深色衣服，否则会吸引更多的蚊子。

（4）经常洗澡

经常给宝宝洗澡换衣，让孩子保持干净，皮肤干燥些，蚊子就不容易“上门”。

（5）乘凉处有讲究

很多人喜欢带宝宝到外面乘凉，其实选择的地点和时间也有讲究。白天选择树荫下、通风好的区域，晚上可以在17：00-19：30的时间段，建议选择空地，不要去花坛边、草地上或者树荫下。

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