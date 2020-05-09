产后常吃这些菜，赘肉嗖嗖掉！

孩子生完了，再也没有理由容忍赘肉的存在了，集美们，是是时候甩肉肉了！听说，下面这些蔬菜可以减肥，一起来看看吧~

1.茄子

科学研究发现，茄子可以起到阻止脂肪摄入的作用。而且，茄子富含维生素A、维生素B和维生素C，对正在减肥的妈妈而言，是一种好吃又有益于身体健康的食物。

2.芹菜

芹菜富含维生素A和维生素C，且纤维素含量和含水量较高，因此热量较低，多吃不用担心身体发胖。

3.黄瓜

黄瓜中含有一种名为“丙醇二酸”的物质。这种物质能够抑制碳水化合物在体内转化成脂肪，有利于廋身减肥。

4.绿豆芽

绿豆芽含有大量水分、铁、磷，能够防止脂肪在皮下堆积。很多妈妈缺乏维生素，多吃绿豆芽有益于身体健康。大家在炒绿豆芽时倒一点醋进去，不但可以避免维生素B流失，还能强化减肥效果。

5.紫菜

紫菜除了富含维生素A、维生素B1和B2外，还含有大量纤维素和矿物质，有助于身体排出废物和多余水分。

6.西芹

西芹中钙和钾的含量较高。钙可有效补充“脚骨力”，而钾元素能够减少体内水分集聚，起到廋身减肥的作用。

7.白菜

白菜营养丰富，含水量较高，多吃可快速减肥不反弹。

8.扁豆

扁豆和绿叶蔬菜一起食用，可以有效促进新陈代谢，加快减肥速度。

9.竹笋

竹笋中脂肪和糖分含量较低，而粗纤维含量较高，多吃可以预防便秘，加快身体排毒。请注意，如果患有胃溃疡，就不要多吃竹笋。

10.白萝卜

白萝卜中的芥子油具有促进脂肪新陈代谢的作用，可以防止脂肪在皮下堆积，多吃白萝卜有利于瘦身减肥。

11.番茄

吃新鲜的番茄不但可以利尿，还能缓解腿部疲劳，减少水肿。特别提醒，生吃番茄的效果更佳。

12.韭菜

韭菜中含有大量纤维且不容易消化，可加快肠道蠕动，通便效果比较好。

13.冬瓜

冬瓜除了富含胡萝卜素、粗纤维、蛋白质、铁、钙、磷等营养元素外，还含有丙醇二酸。丙醇二酸这种物质可以有效阻止脂肪在体内堆积，有利于廋身减肥。

另外，冬瓜具有利尿功效。身材肥胖的人体内含水量较高，每天喝一点冬瓜汤有利于减肥。

14.椰菜

椰菜中纤维含量很高，和洋葱、青椒、番茄一起煲成廋身汤，感到饥饿时食用，既能饱腹又能降低卡路里摄入。

15.芦笋

芦笋富含维生素A和维生素C，不仅可以用来制作蔬菜沙拉，还可以煲熟了做成芦笋水，看电视追剧时当做零食来吃，既健康又不会增肥。

16.菠菜

菠菜可以加快血液循环速度，起到促进新陈代谢，排毒廋身的作用。

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