孩子一天天长大，注意这些事

作为家长，都希望孩子能够健康、快乐成长。但人生不可能一帆风顺，孩子在成长的过程中总会遇到一些问题。下面来具体说说孩子成长时常会遇到的一些情况。

1.读书的兴趣

孩子爱不爱读书，这和家长有很大的关系哦~如果家长爱读书，家里也有很多书，那么孩子也会受影响读的也多。如果家长自己不爱读书，就不愿埋怨孩子了。建议大家树立榜样，从小培养孩子读书的兴趣。

2.网瘾

如果孩子有网瘾，这其实是作为父母的失职。建议大家从孩子上小学开始，就要严格孩子使用电子产品的时间。当孩子耍赖、哭闹喊着要玩时，千万不要放任。

3.细节管理

孩子在细节管理上出现问题，比如做作业磨蹭，马虎等，多是家长娇惯出来的。老师布置作业，但管不了孩子花多少时间完成，这个要家长来督促。如果你迁就孩子就是害了他。希望大家能从小培养孩子养成良好的学习习惯。

4.遵守交通规则

孩子的安全教育，必须从小抓起。作为父母，平时可不能抱有侥幸心理，带着孩子违反交通规则，而应给孩子做好表率。遇到孩子在马路边乱跑乱窜，一定要严厉管教。

5.握笔和写字姿势

字是门楼，书是屋。孩子写一手好字，应该是很多家长的期望。想要实现这个目标，可以从让孩子学会正确的握笔、写字姿势开始。想想看，一个班级那么多学生，老师一个个纠正也不太现实。

6.叛逆期冲撞

有些孩子4、5年级就到了叛逆期，就敢和你顶嘴。面对这样的问题，家长要对症下药，比如孩子顶撞了长辈，应该要他道歉；孩子作业没完成，就不能玩……在原则问题上，家长要坚决对孩子说“不”。

7.生活习惯

孩子的生活习惯往往深受家长的影响。家长如果邋遢，孩子可能也会邋遢。所以如果孩子生活习惯不好，家长要自我检讨。

当然，孩子们在成长的过程中遇到的问题远不止上面这些，作为家长不要去抱怨，而要耐心的帮助孩子解决问题!

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