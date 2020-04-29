防范婴幼儿窒息，美国初见成效

长期以来美国对减少幼儿窒息死亡的努力似乎取得了成效：一份新的报告发现，自1968年以来，死于家庭用品窒息的儿童人数锐减75%。

法律法规在减少儿童窒息率中发挥重要作用

研究报告作者约翰·克莱默博士说，法律法规、更多关于窒息危险的宣传教育以及美国儿科学会等组织的指导方针都可能对下降趋势发挥了作用。

克莱默认为，法律法规可能在减少儿童因小物体窒息方面发挥了最重要的作用。

克莱默博士还说道：“过去50年的一些规定迫使人们做正确的事情。现在市面上玩具或婴儿床产品的设计不存在致使孩子窒息的风险。如果你是父母，你去买婴儿床，你不必考虑会买到一张带有小零件的婴儿床，因为由部门对它的设计、生产等过程进行监管。”

这项研究的作者引用的一个例子是1979年的一项关于为幼儿设计产品的法律。为幼儿制造的产品不能再包含小到一定尺寸的零件，具体为大约相当于3岁以下儿童气道大小。

研究人员回顾了1968年至2017年的国家数据。1968年，有719名儿童死于物体窒息。到2017年，这个数字下降到184个。

生活中应规避的风险因素

研究人员使用的数据库并没有关于易引发窒息的物品的具体信息，但俄亥俄州加里·史密斯博士表示，小而圆的物体可能正好阻塞气道。

1.乳胶气球

史密斯曾发表过关于儿童窒息的研究。他提醒大家，说乳胶气球是引发窒息的高危物品。“一个气球碎片或一个未充气的气球可以覆盖在孩子喉部的开口上，就像收缩膜一样。即使有最好的设备，也很难弄掉。”

2.弹珠

史密斯还表示，弹珠和小球也是一个很大的危险。“任何圆形或圆柱形的，接近气道大小都可能成为气道的堵塞物”史密斯解释说。

3.食物

除了小的家用物品，史密斯指出，食物也可能是一个很大的危险。 “热狗是一个设计完美的气道堵塞物的形状，”他说，玩具热狗对小孩子来说也是一种风险，他们可能会把它们放进嘴里。葡萄、胡萝卜、口香糖和圆形硬糖都是对幼儿造成窒息危险的食物。

给小孩子吃热狗和葡萄之前，应先把它们切成四分之一大小。史密斯说，热狗是易引发窒息的高危物品，即使到了10岁，热狗也非常危险。

4.硬币或钥匙

克莱默说，“虽然你不能完全保证孩子的环境100%安全，但父母常常对孩子可能面临的一些风险缺乏认识。对家长来说，对窒息危险的认识和教育很重要。在孩子的环境中，有很多东西是孩子非常容易接触到又危险的。比如硬币或钥匙。”

史密斯表示“你不能无时无刻盯着孩子。他们好奇心强、动作又快，眨眼间就可能发生什么事。所以我们需要采取措施进行预防，先发制人地保护他们。”

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