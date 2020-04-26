放火烧山，故意杀人，不知是非的孩子有多可怕?!

3.28发生的凉山大火，在超过2000人的努力下才成功被扑灭。伤亡的统计数据未知，但事后查明原因，竟是因为某位11岁的男孩点火熏洞内松鼠时不慎失火所导致。可恨的是，对于这样的“熊孩子”，除了大家的舆论谴责，法律起不到应有的惩治作用。

而更让人胆寒的事情还在后面。近日，郎溪警方通报了一起故意杀人事件，13岁的男性嫌疑人将年仅10岁的表妹伤害并抛尸。

具体的案件细节警方没有透露，我们也不能做无端的猜测，但背后的问题，却值得我们深思：从什么时候，未成年杀人已成了见怪不怪的问题？

2019年10月，13岁男孩骗10岁女孩到家中意图强奸，后担心事情泄露连捅数刀致其身亡;

2018年12月，12岁男孩因怨恨母亲管教太严迟到将母亲杀死;

2013年11月，10岁女孩在电梯摔打1岁男孩，并疑似将其抛下25楼;

2012年4月，13岁女孩因嫉妒同学漂亮将其约至家中杀害并碎尸;

……

每一桩案件都让人触目惊心，不敢相信这是尚未满14岁的孩子干出来的。但事情偏偏就一次次突破人们的想象极限，而到这个时候，“TA只是个孩子”成了最恶心人的一句话。

就因为TA只是个孩子，所以法律就代替受害人毫无怨言地宽恕了他们，也不管受害人的家属会不会伤心难过一辈子。很遗憾，我们的法律有时候保护得了加害者，却保护不了受害者。甚至于，他们将法律作为自己的保护伞，更加肆意忌惮地犯罪。

未成年人犯罪的量刑问题，是全世界都是有争议的，相关的文学作品也有很多。在我国，关于降低刑事责任年龄的呼吁一直没停下过，但立法不是我们能干预的事情。作为普通人，作为家长，我们只能通过家庭教育尽量预防这样的事情再发生。

1.告诉孩子不要伤害别人

“孩子成为什么样，全靠父母塑造。”在孩子形成道德观念的阶段，家长要正确的引导孩子，告诉他们什么是“善”，什么是“恶”。

台湾女星狄莺的儿子孙安佐，2018年在美国因涉嫌恐吓被逮捕，警方在他的住处搜到了手枪、子弹和防弹背心。孙安佐之所以会变成这样，与父母对他的宠溺有关，小时候孙安佐用BB枪打伤别人，父亲非但不责骂他，反而说他将来可以做军火商。

而这样鼓励的后果就是，儿子被逮捕入狱，出狱后成为被管辖人口。

2.让孩子远离血腥暴力的作品

许多父母由于工作忙等原因，就用手机、游戏机等代替他们来陪伴孩子。但却没有料想到，孩子在他们不知道的时候，会接触到各种血腥暴力的游戏、视频等，甚至有些孩子会有样学样，模仿作案。

一味地依靠网络监管来避免让孩子接触到这些作品并非万无一失，作为家长，还需要教会孩子了解现实与作品的区别，帮助孩子形成正确的三观。

3.教会孩子保护自己

除了不要伤害别人，避免让孩子陷入危险的境地也很重要。对待任何人，都要有警惕心，老师、同学乃至亲人，也并非完全值得信赖，毕竟坏人也可能长着小绵羊的脸。

此外，从现在开始，让孩子去锻炼吧，起码在遇到危险的时候，能够拥有逃跑的能力。

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