新生儿重几斤最好？医生：越接近这个数就越聪明

很多老人会把“大胖小子”挂在嘴边，他们认为新生儿越重就越健康。其实这种观点并不正确，要知道宝宝体重过重有可能会引起疾病，不利于健康发育。那么，宝宝生下来体重多少最为合适呢？

新生宝宝体重多少有何差别？

其实，新生宝宝体重的正常范围是5-8斤，体重过轻或过重都不好。宝宝体重越接近正常范围，智力发展越好~

宝宝体重超过8斤

体重大于8斤的新生宝宝被称为“巨大儿”。顺产巨大儿十分困难，就只能剖腹产，但是如果宝宝没有被产道挤压过，这对他以后免疫力、智力和身体协调能力的发展不利。因此在养育宝宝时一定要科学喂养，避免宝宝长太胖。

宝宝体重在5斤以下

这类宝宝往往在妈妈子宫内没有获得充足的营养，出生后有可能因为身体各个器官没有发育完全，出现抵抗力较低的情况。通常而言，低体重的宝宝出生后需带在保温箱里进行观察。而且，低体重的宝宝大脑发育往往也会受到影响，不利于智力发育。

宝宝体重在正常范围内

体重正常的宝宝身体各个器官发育良好，患并发症的风险较低。这样的宝宝在发育过程中，思维能力、反应能力和运动能力都很不错，智力自然更好。

保证宝宝体重正常，准妈妈在孕期要这么做

想要宝宝的体重在正常范围内，在孕期要做到以下几点：

1.保持心态平和

面对日益增长的体重，不少准妈妈感到很忧虑，担心自己身材变形，情绪不佳。孕期一定要保持心态平和，正确对待孕期体重增长，孕期体重变形只是短期现象，产后通过锻炼就可以恢复过来，无需过于担心！

对于孕期出现的焦虑情绪，大家可以通过散步、听音乐、跟老公倾诉来抒发。

2.保持营养均衡

很多老人担心准妈妈营养不足，不利于胎宝宝健康发育，就一直给她吃各种大补的食物，进而导致宝宝成为巨大儿；有的准妈妈孕吐严重，食欲很差，导致孕期营养摄入不足导致宝宝发育不良。以上两种情况大家都应该避免，保持营养全面均衡摄入，才能生出健康BB。

3.进行适量运动

有的准妈妈怀孕后，整天躺在床上或坐在沙发上，很少起来活动。尽管准妈妈在孕期不能做剧烈运动，但适量的身体锻炼还是要保持的。孕期进行适当的身体锻炼，不仅有利于孕期体重管理，而且可以加快产程，让分娩更顺利。这有这样，才能让宝宝的体重在正常范围内，帮助智力发育。

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