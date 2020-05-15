宝贝天庭饱满更聪明？这篇文章道出真相

古语有云：“天庭饱满吃官饭”，意思就是说，孩子额头宽大饱满，将来更聪明，未来能成为富贵之人。那么，额头的大小真的和孩子聪明程度有关吗？今天育姐就给大家科普一番，赶紧来了解一下吧。

额头宽大，孩子更聪明？

面相学说，人的脑门大说明灵气足、采光佳、心思纯净、视野开阔，这样的人通过学习提升自己，加上眼界较高，懂得人情世故，自然容易成功，显得更加精明。

而科学研究表明，人额头后方有一个部位被称为“前额皮层”，它对人的执行力具有自控作用。孩子有较大的前额叶皮质体积和更厚的PFC皮质，那么往往自控能力较强，执行效率更高，发展空间更为广阔。

从审美角度来说，额头宽大的孩子往往颜值更高，尤其是额头饱满的孩子，额头饱满能让孩子的脸部更立体，显得更富态。

孩子额头较窄，可能与出生时产道挤压、胎儿期缺钙、不正确睡姿等因素有关。当然，孩子额头较窄可能也与遗传因素有关。研究表明，额头的宽窄由常染色体显性基因决定。额头大是显性，额头窄则为隐形。换句话说，爸爸妈妈额头窄，孩子的额头肯定是窄的；孩子额头窄，爸爸妈妈的额头可能是宽的，也有可能是窄的。

宝宝额头窄，有的妈妈就很焦虑，担心影响孩子颜值，这根本没必要。研究表明，出生后4-6个月是孩子调整头型的黄金期。大家可以通过调整宝宝睡姿的方式改变头型，同时注意不要让宝宝长期保持同一姿势睡觉就好。

影响孩子智力的主要因素

从科学的角度来说，孩子聪明与否和额头宽窄并无直接关系。事实上，孩子的智力与以下这些因素有关：

1.遗传

研究发现，父母的智商高，他们的子女智商也高。遗传因素对孩子的智商的影响约占50-60%。而影响孩子智商的基因存在于X染色体上，而妈妈有两条X染色体，爸爸只有一条，所以说，妈妈对孩子的智力有更大的影响。

2.营养

想让孩子更聪明，妈妈要从孕期就补充各种有助于胎儿大脑发育的营养。如果妈妈在孕期不能给胎儿提供充足的营养，对宝宝的大脑发育很不利。

孩子三岁前是大脑发育高峰期，也是孩子一生智力发展的黄金期，大脑发育基本上在2岁前完成，特别是在1-2岁间。在此阶段，孩子大脑发育不断完善，只要营养跟得上，孩子的智力发育就会更出色。

建议孩子出生后就坚持母乳喂养，因为母乳中含有一种“脑黄金”的物质，可以有效提高孩子思维能力和记忆能力，让孩子更聪明。通常而言，宝宝6个月时就可以吃辅食了，大家要让他摄入充足的能量、蛋白质和其他营养元素，从而促进宝宝大脑的正常发育，避免宝宝智力发展受到限制。

3.学习

想要孩子更聪慧，一定不能忽略后天的学习。孩子大脑越用就越灵光，坚持学习可以有效提高智力。

4.教养

父母的教育方式对孩子智力影响甚大。父母的教养、家庭文化、教育程度会影响孩子的行为习惯、性格等。父母恩爱幸福、家庭氛围良好，有助于孩子智商和情商的提高。

孩子的心理和情绪，受原生家庭的影响。如果孩子长期处于紧张、恐惧、压抑、焦虑等情绪下，会导致神经调节障碍，进而影响孩子的智力发展，让孩子对环境的适应能力差，反应能力降低。

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