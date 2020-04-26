超好吃的香椿虾仁饭团，错过就要等一年

春天这个季节香椿正当时，嫩嫩的香椿芽，营养丰富又美味可口鲜美，加上红虾团成饭团，你做过吗？碧绿鲜嫩好看又好吃哟……

配料：

香椿芽100克、大米120克、糯米80克、盐1勺、花生油1勺、米醋1小勺、红虾6个。

制作方法：

1.把大米和糯米洗净浸泡半个小时后，放入电饭煲加入适量的水和几滴食用油后煮熟，把煮熟的米饭用锅铲打散放凉备用。

2.锅中倒入适量的清水，放入少许盐，把红虾放入锅中焯水煮熟，捞出沥干水分后，用刀切碎，虾尾最后留着点缀饭团。

3.锅中倒入适量的清水烧开，把香椿芽放入锅中进行焯水，看见所有的香椿芽断生变色捞出过冷水后沥干，用刀切碎。

4.锅烧热后倒入花生油烧热，放入一半的红虾碎和香椿的茎，加入盐调味，大火快速翻炒均匀即可关火。

5.把打散的米饭放入容器中，这个时候倒入米醋来调味，上面撒上剩下的香菜芽叶和红虾碎，混合搅拌均匀。

6.保鲜膜底下铺一层搅拌好的米饭，中间放入适量炒好的馅料，借助保鲜膜团成圆团，饭团上面的中间，插上虾尾点缀一下即可。

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