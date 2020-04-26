孕期烟酒不离，小心SIDS害娃！

美国国立卫生研究院支持的一项新研究显示，与不吸烟喝酒或仅在妊娠早期吸烟喝酒的孕妇相比，怀孕中后期饮酒和吸烟的母亲所生儿童患婴儿猝死综合征（SIDS）的风险增加了12倍。

孕期吸食烟酒会增加SIDS风险

SIDS是指未满一岁的婴儿突然死亡，原因不明。许多研究表明，孕期吸烟会增加患SIDS风险。一些研究还发现，产前饮酒，特别是孕期大量饮酒，也会增加SIDS的风险。现在，国家卫生研究所资助的研究中有一项课题是产前使用烟草和酒精的时间和数量与SIDS之间的关系。这项研究的一份报告发表在《柳叶刀》出版的在线杂志《EclinicalMedicine》上。

烟酒都沾惹，危害更高

南达科他州苏福尔斯市Avera儿童与社区研究健康中心的AmyJ.Elliott博士说：“这是我们首次大规模前瞻性研究，旨在密切调查产前吸食烟酒与SIDS风险之间的关系。我们的研究结果表明，酒精和烟草的联合滥用对SIDS的风险具有协同效应，因为双重使用比单独造成的风险要高得多。”

为了开展这项研究，来自美国和南非的科学家们构建了一个SIDS和死产（PASS）网络。从2007年到2015年，PASS网络研究人员跟踪了南非开普敦两个居民区和美国五个地点（包括南达科他州和北达科他州的两个美洲印第安人保留地）的近12000名妇女的怀孕结果。选择这些研究地点是因为他们的产前酒精使用率和SIDS的比率很高。

采集了94%的孕妇产后一年期间的数据，研究人员发现，66名婴儿在此期间死亡，其中28人死于SIDS，38人死于已知病因。相比那些在怀孕期间没有接触过烟草或酒精，或是母亲在怀孕前三个月内戒烟、戒酒的婴儿相比，除了在怀孕早期以后吸食烟酒增加了将近12倍的SIDS风险外，他们还确定，母亲在后期继续吸烟的婴儿中，SIDS的风险增加了5倍，在母亲后期继续饮酒的婴儿中，SIDS的风险增加了4倍。

波士顿儿童医院病理学系的HannahC.Kinney医学博士说：“研究提供了关于产前吸烟和饮酒双重联用是SIDS的致病因素的重要证据。我们的研究结果和美国疾病控制和预防中心、美国外科总医师和世界卫生组织目前的建议一致，即妇女在怀孕期间不得饮酒或吸烟，特别不能两者并用，这大大提高了婴儿死亡率。”

加强公共卫生宣传很重要

在一份联合声明中，国家卫生研究院的领导人说：“这些发现进一步证明了孕早期环境对产后健康情况有着重要意义。由于许多妇女在得知怀孕后才戒烟戒酒，这项研究强烈主张在怀孕早期进行筛查，如有问题并尽快进行干预。它还呼吁加强公共卫生宣传，宣传怀孕期间饮酒和吸烟的危险，尤其是针对那些计划怀孕的女性。”

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