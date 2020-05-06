四十岁杨怡生下一女！高龄备孕有捷径吗

4月22日，TVB女星杨怡在微博上公布生娃喜讯，照片中她抱着小女儿，老公罗仲谦在背后乐开了花，一家三口非常温馨。

对于新生命的到来，杨怡夫妇非常开心，在配文中表示：“十月怀胎，有辛苦，有开心，这份上天给予我们的礼物，对我们来说是无比幸福的，虽然较预期早了点，但感恩一切顺顺利利。我们这对新手爸妈的战战兢兢，却又无比兴奋满足，在这里谢谢所有家人朋友的关怀协助。”

此外他们在微博中，还对医护人员的照顾表示感谢，减轻了她在生宝宝时候的很多顾虑，并且还大方地透露女儿叫小珍珠。

对于杨怡40岁生女，不少网友们都表示非常羡慕，并且还十分好奇，为什么明星三四十岁就可以频频捷报，他们难道不担心“高龄产妇”要面临的危险吗？

高龄产妇其实并不少

其实在生活中，除了明星还有很多普通人也选择高龄生娃。比如在浙江，52岁的杨阿姨生下了龙凤胎，这位阿姨因为意外失独，就选择辅助生殖技术生育二胎。在现代技术的帮助下，产后母子平安。所以说虽然高龄产妇风险高，但是40岁、50岁甚至是60岁成功生娃的也不在少数。

近年来，因为晚婚晚育、二胎政策等原因，高龄产妇的比例越来越高，但同时关于高龄产妇的各种言论也让生娃的女性非常头疼，那么高龄生娃真的有大家说的那么恐怖吗？

在35岁以上生产就被称之为高龄产妇，这是因为35岁以后女性身体机能会逐渐下滑，所以和适龄生育女性相比，生产所需要的承担的风险很多：

1.胎儿的发育问题：随着女性年龄增长，卵子也会慢慢老化，胎儿就可能因此出现发育迟缓或者异常的情况。

2.生产易出现危险：因为年纪原因，高龄产妇的骨骼韧性会比较差，加上宫缩乏力，很容易出现难产等问题。

3.并发症概率更高：相较于适应产妇，高龄产妇往往更容易出现高血压、糖尿病、肾脏疾病等并发症。

超过35岁就不能生娃了吗？

35岁只是个大概的数字，并不是说这是生理极限，事实上每个人体质不同、生理机能有差异，所以女性生孩子的极限年龄也是不同的。所以说高龄不一定代表高危，也不是所有高龄产妇都会遇到生育危险，只要身体健康、没有炎症疾病，并且在孕期做好检查，那么依然可以顺利孕产。

所以说35岁的女性也不用过分焦虑，在现代医学的支持下，高龄生产并不是难事，反而从另一角度来说，晚育有很多优势。比如大龄准妈妈经济和生活都比较稳定，家庭准备也比较丰富；此外也有研究表明，孕龄在35-39岁之间母亲生下的孩子认知能力往往更好一些。当然因为年纪比较大，所以在决定怀孕之前，要做好以下准备，才能找到“捷径”：

1.要做好心理建设

多看看那些高龄成功生娃的好消息，比如高圆圆生完孩子还是那么美、谢娜生完娃事业也没落下……不要过分在乎“高龄产妇危险”这件事情，压力大只会降低受孕几率，所以一定要先做好心理建设，只有放松了心情，才能早点“好孕”。

2.产检检查少不了

心理上接受了，行动上也要重视起来。最好能提前半年做个检查，查看自己的心、肝、肾有没有问题，有没有生殖系统疾病、贫血、高血压 、糖尿病等等。如果发现有潜在问题，那么就要及时配合医生治疗，等身体完全健康再考虑怀孕。

3.调整好体重

无论是过胖还是过瘦，都不适合怀孕：过胖会导致内分泌失衡，这非常影响排卵，导致无法成功受孕；而如果过瘦，那么可能月经很少甚至没月经，基本无法怀孕。此外过胖的人很容易出现妊娠高血压、妊娠糖尿病，对产妇和胎儿都有很大的影响。

那么多少体重算正常呢？只需要用身高的厘米数减去100就是体重的公斤数，上下浮动20%都可以。

4.良好的生活习惯

首先是饮食，尽量吃健康的食物，少吃油炸、烧烤等过于油腻的食物。注意营养摄入要均衡，水果、蔬菜、肉、牛奶、主食等都要吃到。如果体重过高，那么建议主食多选粗粮，减少热量摄入。

其次是睡眠，经常熬夜会影响生育能力，不利于怀孕。高龄备孕本身就处于劣势，所以更要注意早睡早起，建议在备孕期间，每天晚上11点前入睡。

最后就是运动，定期运动可以调整身体状态，不仅利于健康，还很利于生产。不妨选择一个自己喜欢的运动并坚持下去。

5.多吃叶酸少吃药

随着母体年龄增高，胎儿神经管畸形的几率也会变高，所以在备孕期间一定要补充叶酸，最好能提前三个月就开始吃；另外如果有贫血情况，那么也要根据医嘱补充铁剂。此外要少吃药物，因为有不少药物会引起胎儿畸形，所以没必要吃的药少吃。

6.男人也要备孕

女性高龄生育能力会下降，男性也是同样的道理。所以男性也要注意备孕，比如调整体重、早睡早起、戒烟戒酒等等，必要的情况下还可以补充叶酸。

最后提一句，生产对身体要求很高，所以大家一定要在身体健康的情况下，再考虑怀孕生产。如果身体状况确实不允许，就不要再强求了，拼命生子的新闻真的不想再看了！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)