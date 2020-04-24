纽约一女子为无症状感染者，17名孩子皆被传染

据英国《每日邮报》报道，美国纽约一名女子在感染新冠病毒后并未出现任何症状。她在不知情的情况下，把病毒传染给了自己17个孩子。

妈妈感染新冠并无症状，17个孩子遭殃

据了解，这名女子名叫布雷特妮·珍奇克，一共养育了18名孩子，有些是收养的，并与其中17个孩子生活在一起。布雷特妮感染新冠肺炎病毒后没有出现任何症状，所以她跟以前一样和孩子们亲密相处。

随着孩子们接连出现不适，布雷特妮这才察觉到，自己可能就是“罪魁祸首”。她在接受媒体采访时表示：“大概在五个星期前，我在不知情的情况下感染了新冠肺炎。”

现在布雷特妮也开始发病，并且病情越来越严重。她说：“这太可怕了，我只是比孩子们早感染一点点，我从来这么害怕过，我很担心自己不能恢复到从前。”

家中已消毒，尚不清楚感染途径

据悉，当地政府已经安排12人组成的团队去布雷特妮家中杀毒。杀毒时，布雷特妮全家在外面等候，专业人员戴着防毒面具穿着防护服，进入房屋消毒了两个小时。

目前，布雷特妮全家已经在家隔离了1个月，至于布雷特妮是如何感染新冠病毒的，现在还不清楚。

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