带重病孩子看病违停，交警：不罚，加油，还帮联系免费车位

4月15日，西安。何先生为省钱给孩子看病，将私家车违停在路边，并睡在车内。

且在车窗上留下了字条，说明情况，以期交警看见了可以高抬贵手。

路过的西安交警新城大队的民警看见了何先生留言，于是在车上贴上了一张罚单，但是上面写着：不罚，加油。

消息传到网上，网友们纷纷称赞当地交警人性化执法的行为，让大家看见了人间温情。

事情还没有结束。

新城大队获悉之后非常的重视，并在第一时间与何先生孩子治疗的医院取得联系，商量后院方同意何先生就医时可免费将车停在停车库。

何先生得到这个好消息之后，特别感动，表示：很暖心，很体贴，很人性化，西安人民太好了。

据何先生儿子乐乐的主治医生介绍，乐乐现已进行11次化疗，白细胞已清零。在不出现感染情况下，后续预估需要进行化疗约12次，费用缺口在10万元左右。已有相关媒体组织募捐。

何先生一家是湖北人，因为疫情的原因，今年湖北人民牺牲格外大，全国人民对湖北人更是有了别样的情愫。

虽然病魔无情，但是人间有真爱。

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