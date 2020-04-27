做胎毛笔留念，是不是交了智商税？

我记得刚生完宝宝那会，手机就被各种推销电话给轰炸了，其中有一项是剃胎毛并用胎毛制作周边纪念品，不过机智的我还是果断地回绝了，毕竟我是看过过来人吃亏的。去年，表姐就给自家儿子花了近千元做了一只胎毛笔，一来说是家里的老人说，宝宝满月后要剃胎毛，二是胎毛珍贵，有很大的纪念价值。

然而，等她拿到手以后，她自己都在怀疑这真的是她儿子胎毛做的毛笔么？毕竟也没看到过程，也没人介绍，这毛笔头还硬邦邦的，根本不是胎毛细软的手感哇，怎么着都觉得，怪……

做胎毛笔留念，似乎是交了智商税的节奏……好吧，我们今天就来讨论这个问题：

胎毛产品有没有必要买

通过胎毛周边产品作为载体保存胎毛，纪念意义就是因人而异了。我觉着吧，这些周边产品价格不菲，性价比真的低。真想保存宝宝的胎毛，还不如自己拿瓶子密封起来，同样具有纪念价值，是不是？

胎毛必须要剃吗？未必

很多老人认为，给宝宝剃胎毛可以让他的头发更浓密，其实这种观点并不科学。宝宝头发浓密与否，跟先天遗传和后天营养有关，和剃不剃胎毛没有关系！再说，宝宝的头皮又薄又嫩，角质层发育还不完善，宝宝在理发时往往乱动不配合，就很容易造成皮肤损伤，进而引发皮肤感染，容易患上化脓性炎症等其他感染性疾病。

另外，新生宝宝头皮上有一层胎皮，起到保护头皮的作用。如果剃胎毛时将这一层胎皮破坏，会使细菌病毒乘虚而入，引发疾病。因此，是不需要给宝宝剃胎毛的。

如果天气炎热，也可以剃，但不要将胎毛全部剃光，保留1-2cm为好。

另外，还要注意以下几点：

1.宝宝头皮脆弱，剃头时很容易被刮伤，不建议自己理，要选择专业的理发师，同时要了解理发师有没有给宝宝理发的经验。

2.要使用婴儿专用理发器，使用前注意消毒，防止造成宝宝头皮感染。

3.宝宝长湿疹了，就不宜理发，以免发生感染。

题外话：如何让宝宝长出一头好头发？

一般来说，宝宝1岁后的头发才是正常的头发。之前的都是胎毛，好与坏都会在1岁内自然脱落。

基本上，只要父母发质不错，宝宝的发质也不会差。但如果父母发质不是很好，那么平时要做好以下几点：让宝宝摄取足够的营养，适当多吃蔬果；选择适合宝宝的洗发产品；确保宝宝拥有充足的高质量睡眠；经常给宝宝按摩或用梳子梳理头发，促进头部局部血液循环等。若是这些都能做到，孩子7、8岁时头发会变得又黑又浓密。

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