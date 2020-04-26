安全座椅装了，可小家伙不愿坐怎么办？

随着生活水平的提高，几乎每家都有一辆车，很多宝宝从小都是坐车出行。为了保证安全，很多父母都认识到了安全座椅的必要性。然鹅，安全座椅是买了，但是宝宝不愿坐，这可怎么办是好？来来来，育姐给大家分享几招：

1.出生后就让宝宝接触安全座椅

可以说，安全座椅的“前身”是“安全提篮”，很多名人明星都用过，比如英国威廉王子的几个娃，出生后都是躺在“安全提篮”里，被带回家的。

宝宝出生后，大家就要让孩子明白，坐车时必须要坐在安全座椅上，让他从小就有这样的一个概念。这样，长此以往宝宝也就不会抗拒安全座椅了。

2.宝宝坐得舒服吗？

相比于大宝宝，月龄较小的宝宝更容易接受安全座椅。因此，大家要尽早给宝宝使用安全座椅。

如果小宝宝不愿意坐安全座椅，很有可能是坐得不舒服，比如衣服太紧、阳光刺眼、车内温度过高、纸尿裤湿了等等。大家只要找到问题所在，解决了，宝宝就能平静下来。

2.增加大宝宝对安全座椅的熟悉感

宝宝长大后，就开始有了自己的喜恶，想让他们喜欢安全座椅，就要花一点小心思，比如可以通过看视频、讲故事、读绘本等方式，增加宝宝对安全座椅的“好感”，让他和安全座椅“熟悉”起来。

比方说，你可以这样跟宝宝说，“安全座椅就是“魔法座椅”，有超能力哦，可以保护宝宝呀~”此外，你还可以和宝宝玩游戏，比如把安全座椅带回家，和宝宝模拟开车情景，你在开车，宝宝坐在安全座椅看风景，让宝宝享受这一过程。

4.准备一些玩具让宝宝在车上玩

出远门或路途较远，宝宝长时间坐在安全座椅上就会感到无聊，自然也就会哭闹。大家可以在车里放一些玩具让宝宝玩，比如玩偶、车载画板、拼图等，也可以给宝宝听音乐或看动画。

划个重点，宝宝能否接受安全座椅，和父母的态度有很大关系。宝宝一哭闹，父母就妥协，这是没法根本解决问题的。要知道，汽车安全问题频发，只有让宝宝坐在安全座椅上，方能降低意外造成伤害的概率，保证安全出行！

最后，五一假期临近，对于儿童的乘车安全，也提醒大家牢记以下几个要点：

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