冰箱不是万能的！这些宝宝的东西不能放

不少父母把冰箱当成万能的，习惯将宝宝的各种食物放进冰箱，比如辅食，宝宝这顿没有吃完，放在冰箱里让他下顿继续吃；奶粉泡好没有喝完，放在冰箱里让他下次喝等等。但你知道吗？这种做法真不合适！给宝宝吃的食物一定要“新鲜”，不是所有食物都可以放在冰箱里保存，有些放在冰箱里反而会坏的快，快来了解一下吧。

1.辅食

宝宝吃的辅食一定要新鲜，最好现吃现做。宝宝没有吃完的辅食，要么大人吃掉要么倒掉，不要放在冰箱里留到下顿。

有的妈妈工作忙时间有限，常常一次做好大量辅食，然后分成小份，放在冰箱里保存，等宝宝要吃的时候，加热一下。这样做确实既省时又不会浪费食物，但做好的辅食一定要及时放在保鲜盒里密封，并尽快放在冰箱。

辅食放在冰箱保存，时间不宜太长。通常来说，放在冷藏室要在一两天内吃完，放在冷冻室不要超过60天。冰箱里的环境比较复杂，如果没有定期清理，就很容易造成细菌大量滋生。建议大家在冰箱里专门清理出一块地方，用于存放宝宝辅食，防止发生交叉感染。

2.奶粉

奶粉打开后要在一个月内吃完，储存时应放在室内通风、阴凉、干燥的地方。有的妈妈认为冰箱能保鲜，就把奶粉放在冰箱内保存。其实，这种做法是错误的。冰箱内外有很大的温差和湿度差，奶粉放在冰箱经常拿进拿出，很容易造成奶粉结块、受潮，影响食用。另外，冰箱里有很多细菌，如果奶粉没有密封好，细菌就会进入奶粉中，造成污染。

还有的妈妈认为，只要奶粉没有开封，就可以将它们放在冰箱里保存。其实，这也不对。尽管没有打开的奶粉处于密封状态，但长时间放在湿度较大的冰箱里也很容易受潮，没有开封的奶粉常温状态下保存即可，没必要放冰箱中。

另外，冲好的奶粉宝宝没喝，就一定要倒掉，千万不要舍不得！没喝完的奶粉极易滋生细菌，放在冰箱里并不能完全抑制。再说，冰箱里的食物很多，如果没有定期除菌、有异味，反而会给奶粉带来更多的细菌，又怎么放心给宝宝喝呢？

3.热带水果

有的水果可以放在冰箱里保存很长时间，但诸如芒果、荔枝、香蕉等热带水果就不能放。这些热带水果放在冰箱中，其中的营养成分会被冻坏，容易发生变质甚至腐烂，因此只需将热带水果放在房间里阴凉的地方保存就好。

还有一些常见的食物不能放冰箱，你们都知道吗？土豆、黄瓜、青椒、西红柿，没熟的水果、蜂蜜、面包、巧克力等等……隔夜的熟白菜最好不要吃，因为再次加热会产生亚硝酸盐，容易致癌。鱼最好也不要在冰箱中存放太久哦~

tips：警惕“冰箱杀手”李斯特菌

听到“李斯特菌”，可能很多让你一脸懵。

其实，它在环境中无处不在，在包括肉类、蛋类、禽类、海产品、乳制品、蔬菜等绝大多数食品中都能找到。

和其他细菌不同，这个最致命的食源性病原体“生命力”十分顽强，即便在冰箱的冷藏温度下仍然可以生长繁殖，甚至在-20℃的冷冻室内也能存活1年，因此又被称为“冰箱杀手”。此外，它还有耐干燥、耐高盐环境的能力。

人一旦摄入大量被它污染的食物通常24小时内会发病，平常潜伏期3—6天左右，发病后除了腹泻等肠胃炎症状外，还常出现发热、头痛、全身乏力等症状，严重的可引起血液和脑组织感染。新生儿、老年人、妊娠女性、肿瘤患者等是易感人群，如果被感染常会引起引起轻微自限性流感样病症，还可能导致早产、流产甚至死胎等。

幸而李斯特菌感不是很喜欢人类，感染几率不是很高，大概几十万人才有一个。不过不得不多说一句，孕妇感染几率是普通人的20倍左右。

冰箱的保鲜功能并不是万能的，对于宝宝的口粮来说，一定要注意新鲜卫生。建议大家定期清理冰箱，做好除霜工作，将不同食物分类存放，千万不能马虎大意。

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