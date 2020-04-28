各位，疫情还没结束啊~告诉孩子坚持这些好习惯！

3月，新冠肺炎疫情在全球范围内大爆发，可以说这是一场没有硝烟的战争。不断攀升的病例数和死亡人数让每个人深刻认识生命的脆弱，让大家领教了传染病对人类社会的危害有多大。

天花、鼠疫(黑死病)、SARS、H7N9、H1N1……从诞生那一刻起，人类一直都在和各种传染病作斗争，可以说人类发展史就是一部人类与传染病作斗争的历史。我们总会重新站起，这一次相信也是。

当前，咱们国内疫情防控的形势总体持续向好，防控的主要策略是“外防输入、内防反弹”。也就是说，现在还不是完全放松的时候。病毒面前人人平等。想要保持健康，大家有必要做好防范。以下这几点是从每次传染病大爆发中学到的重要事项，希望大家都能养成习惯。

☛ 佩戴口罩

据媒体报道，奥地利首先推出“强制口罩令”，要求每个公民外出购物时必须佩带口罩，成为最早推出强制公民戴口罩规定的西方国家。之后，欧美多国也陆续要求公众在公共场所佩戴口罩。

因为新冠疫情，让大家再次认识到戴口罩(特别是有症状的人)对防止病毒传播的重要性。应对像新冠肺炎(COVID-19)、非典这类经飞沫传播的传染病，有必要戴好口罩。

特别是在人员密集、闭塞的场所，建议大家进入前自觉佩戴好口罩，比如公交车、地铁、高铁、飞机等。还有，最好尽量别接触公共场所的共用物品。这一点也请叮嘱孩子。

如果外出，注意保持人与人之间的距离，少去人员密集的场所，提醒孩子不要扎堆游玩。

☛ 勤洗手

疫情期间，勤洗手被反复强调。这一动作有助于降低传染病的流行，保护大家免受传染病的侵害。除了新冠病毒，流感病毒、手足口病毒、沙门氏菌、呼吸道合胞病毒、甲肝病毒等病原体都可以通过正确洗手来预防。

所以，请带着孩子学会并坚持洗手这件事。饭前便后、从外面返回、咳嗽手捂过口鼻等时候，用肥皂(或洗手液)流动水洗手，用含酒精的免洗洗手液消毒液也行。当然，如果条件允许，最好用流动水。

并告诉孩子，如果不确定自己的手是不是干净，那么可别用手用触摸自己的嘴巴、鼻子和眼睛。还有，打喷嚏、咳嗽时记得遮一遮。

Tip：其他良好习惯

除了要遵守咳嗽和喷嚏礼仪（用手肘遮住口、鼻，口鼻分泌物用纸巾包好，扔进有盖垃圾桶内），大家还要养成其他良好习惯，比如居室勤开窗、常通风，保持室内空气流通及家庭卫生等。

☛ 不适及时就医

“早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗”，即“五早”，是目前防控新型冠状病毒传播流行的关键措施之一，不仅能及时发现并救治患者，还可能有效控制传染源的目的，进而降低疫情更大范围传播和扩散的风险，保护更广大人群的健康。

提醒大家，平时多注意孩子、自身、家人以及周围人员的健康状态，一旦发生有咳嗽、发热、乏力、胸闷、呼吸困难等症状，应及时就医或劝导就医。就医时应主动告诉医生真实情况，包括近期活动，是否去过疾病流行地区，是否接触过疑似患者，以及发病后接触了哪些人等等。

☛ 坚持健康生活

国内，咱们的生活慢慢回归正常，但健康的生活习惯可不要随“疫”而去。

希望大家都能继续保持健康的生活方式：

一，时刻保持良好心态，及时调节情绪；二，注重均衡营养，保持低盐饮食、多吃蔬果等；三，坚持适当运动，每天持续10—30分钟，达到微微出汗、呼吸加快(家务劳动、亲子互动游戏等形式的体力活动也有益健康)；四，保证良好睡眠，养成规律作息习惯，尽量不熬夜、不晚睡等。如此，大家才能保持自身良好的抵抗能力。

现在，国外疫情形势还很严峻，我们不知道还需要多久才能真正战胜新冠病毒，也不知道我们离下一个传染病离有多远。而我们能做的就是坚持上述远离传染病的好习惯，加油哦~

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