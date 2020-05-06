孩子脸上红痒、咳嗽、打喷嚏……都是一个问题

春暖花开，阳光明媚，本应是亲子游的好时节，然而很多小朋友这个时候却容易脸上红痒、咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、眼睛肿胀……你知道怎么回事吗?如果你家孩子也有上述情况，请接着往下看：

过敏症状是什么样子？

最近，达妈收到了很多家长的求助，说自家孩子正被“过敏”折磨，状况不断。这里提醒大家，对此可一定要重视起来。要知道，过敏是一种全身性疾病，可引起全身“受伤”。

1. 呼吸系统

过敏找上门的话，鼻子可能会遭殃，被过敏性鼻炎纠缠，出现鼻痒、喷嚏(常连打数个)、流清水样鼻涕等症状。

若是间断发生经常咳嗽，伴有胸闷、气短、喘息等情况，可能是因为过敏引发的哮喘造成。

过敏性咽喉炎也很常见，具体表现是咽部瘙痒、咽喉肿痛、干咳等。

2. 皮肤

如果孩子皮肤变粗糙，不停抓挠，可能是患湿疹了。皮肤过敏常见的还有特应性皮炎、荨麻疹和接触性皮炎等。

3. 眼睛

如果眼睛出现红肿发痒这样的不适，使用消炎眼药水后仍没有缓解，就要警惕过敏性结膜炎。

4. 消化系统

如果是食物过敏，常会引发过敏性胃肠炎，出现腹部痉挛性疼痛、腹泻、呕吐等症状。

过敏这事可大可小。如果没有放在心上及时治疗，致病的过敏原可能会慢慢变多，让更多的器官受到影响，症状也会慢慢逐渐加重，甚至引发过敏性休克，可致喉咙水肿、呼吸困难、窒息，顷刻间夺人性命!

孩子过敏怎么办？

通常，孩子接触到致敏物后才会出现，只要远离过敏原很快就会恢复。想要做到这点，首先我们得先找到过敏原才行。

△ 查清过敏原

过敏情况不严重的话，医生可能会先对患者进行对症治疗，比如急性荨麻疹。如果症状加重或长期反复发作，建议进行过敏原测试和全身系统检查。

皮肤试验：包括皮内试验和点刺试验，医生通过观察患者皮试部位是否有红晕、风团等过敏反应来确认过敏原。

Ige检测：这个需要抽血，通过血液中的过敏原特异性Ige进行确认。

△ 远离过敏原，注意日常护理

这个很好理解，就是孩子对什么过敏就就避免他接触。此外，日常护理也应多注意。

1.早晚外出，佩戴口罩

春季时，过敏体质的孩子应适当减少户外活动的时间，特别是对花粉过敏的孩子。最好避开花粉浓度最高的时间，早晚出门，预防过敏。还有，出门时记得佩戴好口罩。

2.合理均衡饮食

如果孩子是过敏体质，那么建议多吃新鲜蔬果等富含维生素的食物，少吃油腻、辛辣、冰冷刺激食物，鱼虾蟹等海鲜。如果孩子对某种食物过敏，那购买食物时要特别小心，看清包装上的成分，不要买含有这一成分的食品。

3.呵护皮肤健康

平时应用温水清洗皮肤，建议选择酸碱度(PH)中性、无刺激的洗护用品，避免使用含有激素、香料、酒精、果酸等刺激性成分的产品;内衣要选择柔软的棉织品，不宜穿羊毛、化纤织物。换季时更注意以上几点。

4.保持环境清洁

有些孩子对尘螨过敏，对环境卫生要求更高。大家应经常打扫，减少生活环境中的尘螨数量。家长如果吸烟，最好戒烟，避免让孩子吸二手烟、三手烟，并尽量避免带孩子出入空气浑浊的地方。还有，换季时要做好防范，避免让孩子和宠物、大面积地毯、花草等接触。

5.做好防晒工作

虽然春天的阳光不毒辣，但带孩子出门前还是建议做好防晒工作，以免皮肤被晒伤。尽量避免在阳光强烈的时段出门，出门要打伞、戴帽子或穿长袖衣物，出门半小时前涂抹防晒霜。对紫外线过敏的孩子，那更不用说了，要严防紫外线。

△ 在医生指导下用药

如果孩子过敏严重，或是没有发现过敏原就就要用药了。

1.服用药物缓解症状

过敏者可在医生指导下选用对症药物，来缓解症状，比如过敏性鼻炎患者可使用鼻腔喷雾剂。另外，皮肤过敏和过敏性鼻炎患者可选用录雷他定等口服抗组胺药物。

这里提醒大家，不要擅自服用抗过敏药，事先应先咨询医生。如果服药后效果不佳，也千万不要擅自加大药量，而应在医生指导下调整剂量或更换药物。

2.严重时可接受脱敏治疗

这一治疗的周期比较长，一般3—6个月可起效，之后应继续进行用药。3—5年可保证疗效持续多年，甚至终身。具体建议遵医嘱。

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